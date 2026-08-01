Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, çalışan annelerin analık sigortası haklarına ve doğum sürecinde pek bilinmeyen "hastalık sigortası" detayına dikkat çeken önemli bir yazı kaleme aldı.
SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Ödemeler otomatik olarak hesaplara yatırılıyor
SGK uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca çalışan anneleri uyararak, “Hekimler tarafından e-Ödenek sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenen raporlar SGK tarafından doğrudan işleme alınıyor ve ödemeler otomatik olarak hesaba geçiyor" dedi.Gülsüm Hülya Sundu
Karakaş, beklenen tarihten geç gerçekleşen doğumlarda annelerin hak kaybı yaşamadığını ve uzayan sürenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılandığını vurguladı.
İsa Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre, doğumun planlanan tarihten sarkması hâlinde analık sigortasından sağlanan standart izin ve ödenek süresi dolsa bile SGK anneleri mağdur etmiyor.
Karakaş bu süreci şu sözlerle özetliyor:
"SGK, geç doğum süresince rapor parası vermeye devam ediyor. Ancak uzayan sürelere ait ödenek, analık sigortası yerine hastalık sigortası kolundan yatırılıyor. Örneğin doktor doğumu 40. hafta olarak öngördü ancak bebek 42. haftada dünyaya geldiyse, aradaki fazladan geçen günler hastalık sigortasından karşılanarak doğum sonrası izne ekleniyor ve annenin hiçbir hakkı kaybolmuyor."
Uzman isim, son düzenlemeler ışığında çalışan annelerin yararlandığı temel hakları da sıraladı.
Doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplamda 168 gün boyunca iş göremezlik ödeneği (rapor parası) kesintisiz ödeniyor.
İkiz veya üçüz gibi çoğul gebeliklerde doğum öncesi izin süresine 2 hafta daha eklenerek toplam süre 182 güne çıkıyor.
Anne adayı, hekim onayı ve kendi isteğiyle doğuma 2 hafta kalana dek çalışmaya devam edebiliyor. Bu durumda, çalışılan günlerin tamamı doğum sonrasındaki izin süresine aktarılıyor.
Bebeğin beklenenden erken doğması hâlinde, kullanılamayan doğum öncesi izin günleri otomatik olarak doğum sonrasına ekleniyor ve ödemeler eksiksiz yapılıyor.
Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için sigortalı annelerin sağlaması gereken şartlar ise şunlar:
“Doğumdan önceki son bir yıl içerisinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin bildirilmiş olması.
Raporlu olunan dönemde iş yerinde fiilen çalışılmaması (Bu sürelerde çalışmak yasak olup, iş yerinin SGK sistemine bildirim yapması elzemdir).
Raporun başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin devam ediyor olması.
Doğumun (canlı veya ölü) gerçekleşmiş olması.
Bağ-Kur statüsündeki kadın sigortalıların SGK'ya prim borcunun bulunmaması.”
Karakaş, ödenek tahsisi için annelerin kurum binalarına giderek şahsen dilekçe vermelerine gerek olmadığını da hatırlattı.
Karakaş, “Hekimler tarafından e-Ödenek sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenen raporlar SGK tarafından doğrudan işleme alınıyor ve ödemeler otomatik olarak hesaba geçiyor. Anneler tüm süreçleri e-Devlet kapısı üzerinden kolaylıkla takip edebiliyor ve rapor bitim tarihinden sonra dileyenler yeniden işbaşı yapabiliyor” dedi.