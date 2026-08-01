Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Ödemeler otomatik olarak hesaplara yatırılıyor

SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Ödemeler otomatik olarak hesaplara yatırılıyor

SGK uzmanı İsa Karakaş, milyonlarca çalışan anneleri uyararak, “Hekimler tarafından e-Ödenek sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenen raporlar SGK tarafından doğrudan işleme alınıyor ve ödemeler otomatik olarak hesaba geçiyor" dedi.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Ödemeler otomatik olarak hesaplara yatırılıyor - Resim: 1

Türkiye Gazetesi yazarı ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, çalışan annelerin analık sigortası haklarına ve doğum sürecinde pek bilinmeyen "hastalık sigortası" detayına dikkat çeken önemli bir yazı kaleme aldı.

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Ödemeler otomatik olarak hesaplara yatırılıyor - Resim: 2

Karakaş, beklenen tarihten geç gerçekleşen doğumlarda annelerin hak kaybı yaşamadığını ve uzayan sürenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılandığını vurguladı.

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Ödemeler otomatik olarak hesaplara yatırılıyor - Resim: 3

İsa Karakaş’ın aktardığı bilgilere göre, doğumun planlanan tarihten sarkması hâlinde analık sigortasından sağlanan standart izin ve ödenek süresi dolsa bile SGK anneleri mağdur etmiyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Ödemeler otomatik olarak hesaplara yatırılıyor - Resim: 4

Karakaş bu süreci şu sözlerle özetliyor:

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Ödemeler otomatik olarak hesaplara yatırılıyor - Resim: 5

"SGK, geç doğum süresince rapor parası vermeye devam ediyor. Ancak uzayan sürelere ait ödenek, analık sigortası yerine hastalık sigortası kolundan yatırılıyor. Örneğin doktor doğumu 40. hafta olarak öngördü ancak bebek 42. haftada dünyaya geldiyse, aradaki fazladan geçen günler hastalık sigortasından karşılanarak doğum sonrası izne ekleniyor ve annenin hiçbir hakkı kaybolmuyor."

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Ödemeler otomatik olarak hesaplara yatırılıyor - Resim: 6

Uzman isim, son düzenlemeler ışığında çalışan annelerin yararlandığı temel hakları da sıraladı.

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Ödemeler otomatik olarak hesaplara yatırılıyor - Resim: 7

Doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplamda 168 gün boyunca iş göremezlik ödeneği (rapor parası) kesintisiz ödeniyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Ödemeler otomatik olarak hesaplara yatırılıyor - Resim: 8

İkiz veya üçüz gibi çoğul gebeliklerde doğum öncesi izin süresine 2 hafta daha eklenerek toplam süre 182 güne çıkıyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Ödemeler otomatik olarak hesaplara yatırılıyor - Resim: 9

Anne adayı, hekim onayı ve kendi isteğiyle doğuma 2 hafta kalana dek çalışmaya devam edebiliyor. Bu durumda, çalışılan günlerin tamamı doğum sonrasındaki izin süresine aktarılıyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Ödemeler otomatik olarak hesaplara yatırılıyor - Resim: 10

Bebeğin beklenenden erken doğması hâlinde, kullanılamayan doğum öncesi izin günleri otomatik olarak doğum sonrasına ekleniyor ve ödemeler eksiksiz yapılıyor.

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Ödemeler otomatik olarak hesaplara yatırılıyor - Resim: 11

Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için sigortalı annelerin sağlaması gereken şartlar ise şunlar:

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Ödemeler otomatik olarak hesaplara yatırılıyor - Resim: 12

“Doğumdan önceki son bir yıl içerisinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin bildirilmiş olması.

Raporlu olunan dönemde iş yerinde fiilen çalışılmaması (Bu sürelerde çalışmak yasak olup, iş yerinin SGK sistemine bildirim yapması elzemdir).

Raporun başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin devam ediyor olması.

Doğumun (canlı veya ölü) gerçekleşmiş olması.

Bağ-Kur statüsündeki kadın sigortalıların SGK'ya prim borcunun bulunmaması.”

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Ödemeler otomatik olarak hesaplara yatırılıyor - Resim: 13

Karakaş, ödenek tahsisi için annelerin kurum binalarına giderek şahsen dilekçe vermelerine gerek olmadığını da hatırlattı.

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SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Ödemeler otomatik olarak hesaplara yatırılıyor - Resim: 14

Karakaş, “Hekimler tarafından e-Ödenek sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenen raporlar SGK tarafından doğrudan işleme alınıyor ve ödemeler otomatik olarak hesaba geçiyor. Anneler tüm süreçleri e-Devlet kapısı üzerinden kolaylıkla takip edebiliyor ve rapor bitim tarihinden sonra dileyenler yeniden işbaşı yapabiliyor” dedi.

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