SGK uzmanı İsa Karakaş açıkladı: Ödemeler otomatik olarak hesaplara yatırılıyor

"SGK, geç doğum süresince rapor parası vermeye devam ediyor. Ancak uzayan sürelere ait ödenek, analık sigortası yerine hastalık sigortası kolundan yatırılıyor. Örneğin doktor doğumu 40. hafta olarak öngördü ancak bebek 42. haftada dünyaya geldiyse, aradaki fazladan geçen günler hastalık sigortasından karşılanarak doğum sonrası izne ekleniyor ve annenin hiçbir hakkı kaybolmuyor."