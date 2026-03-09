SGK uzmanı İsa Karakaş 2026 ödeme tablosunu açıkladı: Dul ve yetim maaşlarına ne kadar zam gelecek?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2025 yılının ikinci yarısında enflasyon yüzde 12,19 olarak gerçekleşti. SSK, Bağ-Kur, Tarım SSK ve Tarım Bağ-Kur kapsamında dul ve yetim aylıkları da bu oranlar doğrultusunda Ocak 2026 itibarıyla yüzde 12,19 artırıldı.
Milyonlarca kişi dul ve yetim aylıklarındaki değişimler takip etmeye devam ederken, 2026 yılı için yapılan zam düzenlemesi yeni hesaplamaları da gündeme getirdi. SGK uzmanı İsa Karakaş TÜİK’in enflasyon verilerine göre dul ve yetim maaşlarına ne kadar zam geleceğini hesapladı.Derleyen: Dilek Taşdemir
Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yapılan zamla birlikte dul ve yetim maaşlarının taban tutarlarının yeniden hesaplandığını duyurdu.
Dul ve yetim maaşlarının hesaplanmasında SGK mevzuatına göre üç farklı sistem uygulanıyor.
- 2000 yılından önceki sistem kapsamında hak sahibi olanlar
- Sigortalı çalışırken veya emekliyken vefat edenlerin yakınları
- Hizmet süresi tamamen 2000 sonrası olan sigortalıların hak sahipleri
Her sistem için farklı taban maaş ve hesaplama yöntemleri uygulanıyor.
2000 yılından önce emekli olan veya o tarihten önce vefat eden sigortalıların yakınları için bağlanan dul ve yetim aylıklarında da taban tutarlar değişti. Hak sahipleri için alt sınır maaşlar yapılan zam oranına göre arttı.
Yeni sistem kapsamında vefat eden sigortalıların ya da emeklilerin yakınlarına bağlanan aylıklar, ölen kişinin aldığı maaşı geçmeyecek şekilde yeniden hesaplanıyor.
Düzenleme sonrası bu gruptaki hak sahiplerinin gelirleri de zamlı şekilde güncellendi.
Hizmet dökümü 2000 yılı sonrasına ait olanlar için ise maaşlar 4447 ve 5510 sayılı kanunlara göre hesaplanıyor. Bu grupta da taban maaşlara yeni enflasyon oranına göre zam yapılacak.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, 2026 yılı başında yapılan düzenleme ile emekli, dul ve yetim aylıklarına yüzde 12,19 oranında zam yapıldığını anımsatttı.
İsa Karakaş, yeni emekliler için maaş hesaplamasında geçici yüzde 30,89 katsayısının kullanılacağını da açıkladı.
