SGK uzmanı en düşük emekli maaşını kuruşu kuruşuna açıkladı

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN RAKAM VERDİ

Gözler ise 5 Ocak’ta gelecek olan verilere odaklandı. SGK Uzmanı Murat Göktaş Habertürk canlı yayınında en düşük emekli maaşına dair kuruşu kuruşuna bir rakam verdi. Göktaş, şunları dile getirdi:

"En düşük emekli aylığının SSK Bağ-kur zammı oranında artırılması bir usul haline geldi. Ben artırılacağını düşünüyorum. Çünkü pazartesi günü enflasyon rakamlarının açıklandığı saatlerde ekonomi koordinasyon kurulun da bir toplantısı var. Genelde bu Ekonomi Koordinasyon kurulunda kararlaştırılıyor. Bu durumda yaklaşık 18 bin 970 TL civarında en düşük emekli aylığı gerçekleşecektir"