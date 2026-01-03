Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memurun gözü TÜİK’in 5 Ocak’ta açıklayacağı enflasyon verisine odaklandı. Açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle maaş zamları belirlenmiş olacak. SK ve Bağ-Kur emeklileri, son 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme zammına ilave olarak 6 aylık enflasyon farkını alacak.
SGK uzmanı en düşük emekli maaşını kuruşu kuruşuna açıkladı
SGK Uzmanı Murat Göktaş, en düşük emekli maaşını kuruşu kuruşuna hesapladı. İşte tüm ayrıntılar...
5 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU
Yılın ikinci bölümünde 5 aylık enflasyon verisi; ; temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve kasımda yüzde 0,87 olarak açıklandı. Bu veriler ile şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 11,21, memur ve memur emeklileri için ise yüzde 17,55 oranında zam kesinleşti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN RAKAM VERDİ
Gözler ise 5 Ocak’ta gelecek olan verilere odaklandı. SGK Uzmanı Murat Göktaş Habertürk canlı yayınında en düşük emekli maaşına dair kuruşu kuruşuna bir rakam verdi. Göktaş, şunları dile getirdi:
"En düşük emekli aylığının SSK Bağ-kur zammı oranında artırılması bir usul haline geldi. Ben artırılacağını düşünüyorum. Çünkü pazartesi günü enflasyon rakamlarının açıklandığı saatlerde ekonomi koordinasyon kurulun da bir toplantısı var. Genelde bu Ekonomi Koordinasyon kurulunda kararlaştırılıyor. Bu durumda yaklaşık 18 bin 970 TL civarında en düşük emekli aylığı gerçekleşecektir"
MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklileri için durumun farklı olduğunu söyleyen Göktaş, toplu sözleşmenin enflasyonun altında kalması durumunda aradaki enflasyon farkını kendilerinin ödediğini söyledi. Göktaş, “Enflasyon şu anda yüzde 31,15'lerde çıkarsa memur zammı da yaklaşık olarak yüzde 18,69 civarında olacak. Bu defa tabii en düşük emekli aylığıyla en düşük aktif çalışan memur aylıkları da değişmiş olacak" ifadelerini kullandı.