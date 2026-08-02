23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının daha farkını pek çok emekli alamadı. Farkların ağustos ayında yapılması bekleniyor.
SGK Uzmanı Emin Yılmaz şimdiden emekli ocak maaş zammını açıkladı
SGK uzmanı Emin Yılmaz, Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tahminlerine göre ocak ayı maaş zammını hesapladı. Yılmaz, yüzde 9,72'lik bir enflasyon farkına dikkat çekerek net rakam verdi.Gülsüm Hülya Sundu
Milyonlarca emeklinin gözü yılın ikinci yarısında açıklanacak enflasyon verilerinde ve Ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranlarına çevrildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Emin Yılmaz, MAK Haber YouTube kanalında katıldığı yayında enflasyon beklentilerini ve bu oranların emekli maaşlarına olası etkilerini detaylı bir şekilde masaya yatırdı.
Yılmaz'ın hesaplamalarına göre, yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda hazine destekli en düşük emekli maaşının 25 bin 841 TL seviyelerine çıkması öngörülüyor.
Yılmaz'ın konuya ilişkin değerlendirmesi şu şekilde:
"Aylık bazda ikinci dönemin ilk verisi şu an için İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) kesinleşti ve bu rakam yüzde 2,06 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde beklenti yüzde 1,68, Anadolu Ajansı'nın tahmini ise yüzde 1,82 oldu. Burada Merkez Bankası anketinin TÜİK verilerine daha yakın olacağını tahmin ediyorum ve hesaplamalarımızı yüzde 1,68 üzerinden yapabileceğimizi söyleyebilirim."
Önümüzdeki üç aylık veriler üzerinden yapılan hesaplamalarda enflasyonun yüzde 5,23 seviyelerinde olmasının beklendiğini belirten Yılmaz, asıl merak edilen yıl sonu rakamları için şu hesaplamayı paylaştı.
2026 yıl sonu için piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentisi yüzde 29,21 olarak değerlendiriliyor.
İlk 6 aylık enflasyon verisinin yüzde 17,76 çıktığı göz önüne alındığında, bu rakam yıllık beklentiden soyutlandığında ikinci 6 ay için yüzde 9,72'lik bir enflasyon farkı ortaya çıkıyor.
Emin Yılmaz, ortaya çıkan bu yüzde 9,72'lik enflasyon farkı beklentisinin mevcut emekli maaşlarına nasıl yansıyacağını da rakamlarla açıkladı.