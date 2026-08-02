Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK Uzmanı Emin Yılmaz şimdiden emekli ocak maaş zammını açıkladı

SGK Uzmanı Emin Yılmaz şimdiden emekli ocak maaş zammını açıkladı

SGK uzmanı Emin Yılmaz, Merkez Bankası'nın yıllık enflasyon tahminlerine göre ocak ayı maaş zammını hesapladı. Yılmaz, yüzde 9,72'lik bir enflasyon farkına dikkat çekerek net rakam verdi.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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SGK Uzmanı Emin Yılmaz şimdiden emekli ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 1

23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşının daha farkını pek çok emekli alamadı. Farkların ağustos ayında yapılması bekleniyor.

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SGK Uzmanı Emin Yılmaz şimdiden emekli ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 2

Milyonlarca emeklinin gözü yılın ikinci yarısında açıklanacak enflasyon verilerinde ve Ocak ayında maaşlara yansıyacak zam oranlarına çevrildi.

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SGK Uzmanı Emin Yılmaz şimdiden emekli ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 3

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Emin Yılmaz, MAK Haber YouTube kanalında katıldığı yayında enflasyon beklentilerini ve bu oranların emekli maaşlarına olası etkilerini detaylı bir şekilde masaya yatırdı.

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SGK Uzmanı Emin Yılmaz şimdiden emekli ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 4

Yılmaz'ın hesaplamalarına göre, yıl sonu enflasyon beklentileri doğrultusunda hazine destekli en düşük emekli maaşının 25 bin 841 TL seviyelerine çıkması öngörülüyor.

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SGK Uzmanı Emin Yılmaz şimdiden emekli ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 5

Yılmaz'ın konuya ilişkin değerlendirmesi şu şekilde:

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SGK Uzmanı Emin Yılmaz şimdiden emekli ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 6

"Aylık bazda ikinci dönemin ilk verisi şu an için İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) kesinleşti ve bu rakam yüzde 2,06 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde beklenti yüzde 1,68, Anadolu Ajansı'nın tahmini ise yüzde 1,82 oldu. Burada Merkez Bankası anketinin TÜİK verilerine daha yakın olacağını tahmin ediyorum ve hesaplamalarımızı yüzde 1,68 üzerinden yapabileceğimizi söyleyebilirim."

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SGK Uzmanı Emin Yılmaz şimdiden emekli ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 7

Önümüzdeki üç aylık veriler üzerinden yapılan hesaplamalarda enflasyonun yüzde 5,23 seviyelerinde olmasının beklendiğini belirten Yılmaz, asıl merak edilen yıl sonu rakamları için şu hesaplamayı paylaştı.

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SGK Uzmanı Emin Yılmaz şimdiden emekli ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 8

2026 yıl sonu için piyasa katılımcıları anketinde enflasyon beklentisi yüzde 29,21 olarak değerlendiriliyor.

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SGK Uzmanı Emin Yılmaz şimdiden emekli ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 9

İlk 6 aylık enflasyon verisinin yüzde 17,76 çıktığı göz önüne alındığında, bu rakam yıllık beklentiden soyutlandığında ikinci 6 ay için yüzde 9,72'lik bir enflasyon farkı ortaya çıkıyor.

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SGK Uzmanı Emin Yılmaz şimdiden emekli ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 10

Emin Yılmaz, ortaya çıkan bu yüzde 9,72'lik enflasyon farkı beklentisinin mevcut emekli maaşlarına nasıl yansıyacağını da rakamlarla açıkladı.

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SGK Uzmanı Emin Yılmaz şimdiden emekli ocak maaş zammını açıkladı - Resim: 11
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