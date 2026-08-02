SGK Uzmanı Emin Yılmaz şimdiden emekli ocak maaş zammını açıkladı

"Aylık bazda ikinci dönemin ilk verisi şu an için İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) kesinleşti ve bu rakam yüzde 2,06 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketinde beklenti yüzde 1,68, Anadolu Ajansı'nın tahmini ise yüzde 1,82 oldu. Burada Merkez Bankası anketinin TÜİK verilerine daha yakın olacağını tahmin ediyorum ve hesaplamalarımızı yüzde 1,68 üzerinden yapabileceğimizi söyleyebilirim."