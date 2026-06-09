Milyonlarca emeklinin gözü temmuz maaşına çevrilmiş durumda. Ancak en düşük emekli maaşının altında kök aylığı olan milyonlarca emekliye yapılacak zam derman olamayacak. Meclis’ten bir yasa geçmez ise sıfır zam tehlikesi ile emekliler karşı karşıya kalmış olacak.
SGK uzmanı Emin Yılmaz emekli kök maaşlarına yapılacak zammı açıkladı
SGK uzmanı Emin Yılmaz, kök aylığı 16 bin 894 TL ve altında olanların sıfır zam riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, 17 bin TL kök aylığı olanların temmuz zammı yapıldığında ne kadara geleceğini YENİÇAĞ'a hesapladı.Süleyman Çay
Ancak her defasında olduğu gibi hükümetin bu duruma müdahale etmesi bulunuyor. Emekli maaş zamları belli olduktan sonra hükümetin teklif vererek en düşük emekli maaşını artırması gündeme gelebilir.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri şu anda 16,60 zammı garantilerken, temmuz için yüzde 18,38 ile 18,40 rakamı ekonomistler tarafından tahmin edilmişti.
Temmuz tahminine göre en düşük kök maaşına bu oranda yapılacak zamla ne olacağı ise merak konusu oldu. SGK uzmanı Emin Yılmaz ise yüzde 18,38 tahminine göre YENİÇAĞ muhabiri Süleyman Çay’a hesaplamada bulundu.
Yılmaz, “20 bin TL en düşük emekli maaşını alanların en düşük kök aylık 16 bin 894 TL ve altın olanlar sıfır zam riskiyle karşı karşıya. 20 bin TL kök maaş olan ise 23 bin 676 TL olacak” dedi.
Kök aylıklar zam olsa da maaşların 20 bin TL’de kalacağını vurgulayan Yılmaz, hükümetin sabitleyerek kök aylıkları 20 bin TL’ye getirecebileceğini ifade etti.
Örnekte veren Yılmaz, kök maaşı 17 bin TL olanın yapılacak zamla 20 bin 124 TL’ye maaşının gelebileceğini ifade etti.
Emekli olan SGK ve Bağ-Kurlular kök maaşlarını e-Devlet üzerinden anında öğrenebiliyor.
Bağ-Kurlular e-Devlet'teki arama çubuğuna 4B Emekli Aylık Bilgisi yazarak kök maaşına ulaşabiliyor.