Habertürk canlı yayınına katılan Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, yaklaşık 22 milyon vatandaşı yakından ilgilendiren Temmuz ayı zam oranlarına ilişkin güncel hesaplamaları paylaştı. Mayıs ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte gözlerin Haziran enflasyonuna ve 3 Temmuz'da açıklanacak nihai rakamlara çevrildiğini belirten Nayır, hem SSK/Bağ-Kur hem de memur emeklileri için masadaki olası senaryoları değerlendirdi.
SGK uzmanı emekli ve memur maaşını açıkladı: Güçlü bir beklenti var
SGK uzmanı Mert Nayır, canlı yayında emekli ve memur maaşlarına dair hesaplamalarını paylaştı. Nayır, en düşük emekli maaşına dair 25 bin TL kulisini verdi.Gülsüm Hülya Sundu
Türkiye genelinde yaklaşık 17 milyon emekli ve 5,3 milyon aktif memur bulunuyor. Nayır’ın açıklamalarına göre, masadaki en net veri şu an için 5 aylık enflasyon oranı olan yüzde 16,60. Haziran ayı için ise piyasa katılımcıları anketine göre beklenti yüzde 1,36 seviyesinde.
Amerika-İran savaşındaki olası ateşkes süreci ve yaz aylarına girilmesi gibi etkenlerin enflasyon beklentilerini yüzde 1,50'nin altında tuttuğunu belirten Nayır, bu tahminler ışığında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşacak enflasyon farkının (zam oranının) yüzde 18,18 civarında olacağını öngörüyor.
Uzman Mert Nayır, yüzde 18,18’lik zam senaryosunun hayata geçmesi durumunda 20 bin TL olan en düşük emekli maaşı 23 bin 636 TL seviyesine gelebileceğini söyledi.
Nayır, 25 bin TL’ye tamamlamaya yönelik kulislerin olduğunu ifade ederek, “Ancak kulislerde, asgari ücretin çok altında kalan bu rakamın hükümet desteğiyle 25.000 TL bandına çekilmesine dair güçlü bir beklenti var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütçe disiplini nedeniyle bu tür ekstra yükleri sıcak karşılamadığı bilinse de, en düşük emekli maaşına olası bir seyyanen destek yapılıp yapılmayacağı Meclis'in açık olacağı 13 Temmuz haftasında sunulacak yasa teklifiyle netlik kazanacak” ifadelerini kullandı.
Memur ve memur emeklilerinin zam hesaplaması ise toplu sözleşme şartları gereği farklılık gösteriyor. Nayır, yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı hesaba katıldığında, Haziran enflasyonunun yüzde 1,36 gelmesi halinde memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 13,78 olacağını belirtti.
Memur kesiminin, aradaki farkın kapatılarak zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle eşitlenmesi (yüzde 18 seviyelerine çekilmesi) yönünde bir beklentisi olsa da Nayır, bu tür eşitlemelerin genellikle Ocak aylarında yapıldığını ve Temmuz dönemi için böyle bir denkleştirme öngörmediğini vurguladı.
Oranların yüzde 18 sabitlenmesi durumunda Nayır, “En düşük memur emeklisi maaşı 28.866 TL'den 32.843 TL'ye en Düşük Memur Maaşı: 61.890 TL'den 70.418 TL'ye yükselecek” hesaplamasını yaptı.
Tüm bu hesaplamalar mevcut piyasa beklentileri ve tahminler üzerinden yapılıyor. Zam oranlarını kesinleştirecek olan son 6 aylık enflasyon verisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.