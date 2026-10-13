Kaynak: Haber Merkezi

Milyonlarca emeklinin her geçen gün düşen alım gücü ve maaş bağlama sistemindeki adaletsizlikler, Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete'nin gündemindeydi. İYİ Parti'nin düzenlediği 'Emek Çalıştayı'nda da konuyla ilgili sunum yapan Ete, kişisel YouTube kanalından yayınladığı videoda emeklilerin nasıl adım adım yoksullaştırıldığını rakamlarla gözler önüne serdi.

Temmuz ayında emekli olan bir vatandaşa bağlanan 23 bin 552 liralık maaş üzerinden sistemin açıklarını anlatan Ete, medyanın "Emekliye dev zam" başlıklarıyla duyurduğu artışların aslında bir zam değil, 6 ay geriden gelen gecikmiş bir enflasyon telafisi olduğunun altını çizdi.

"6 AYLIK ENFLASYON FARKI BİR TUZAKTIR"

2004 yılına kadar emeklilere enflasyon farkının ay be ay yansıtıldığını hatırlatan Ete, mevcut iktidarın bu sistemi değiştirdiğini belirterek "Eskiden Eylül ayında enflasyon yüzde 1.84 mü çıktı, hemen emeklinin maaşına yansırdı. 2004'te bunu 6 ayda bir verecek şekilde değiştirdiler. Biz 6 ay boyunca bakkaldan, pazardan her şeyi zamlı alıyoruz. Cebimizden eksi yazıyor. 6 ay sonra bu farkı kapatmak için enflasyon artışı veriyorlar. Peki biz o 6 ay boyunca nereden yiyip içeceğiz? Enflasyona maruz bırakıp, farkı 6 ay sonra vermek vatandaşı borçlandırmaktır” dedi.

"9 AYLIK KAYIP 22 BİN LİRAYI AŞTI"

Sistemin emekli maaşlarında yarattığı erimeyi somut rakamlarla hesaplayan SGK Uzmanı Ete, 30 bin lira maaş alan bir emeklinin aylık bazda yaşadığı zararı şu sözlerle açıkladı:

"Ocak 2024'te 30 bin lira maaş alan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin, verilmeyen aylık enflasyon farkları nedeniyle Eylül sonu itibarıyla toplam kaybı 22 bin 128 liradır. Bu, aylık ortalama 2 bin 459 lira kayıp demektir. Memur emeklisinin kaybı ise 25 bin 255 lirayı bulmuştur. 6 ay sonra verdikleri zam değil, bizim zaten kaybettiğimiz paranın cebimize geri konmasıdır."

"KREDİ KARTI ÜZERİNDEN VERGİ TOPLUYORLAR"

Emeklinin enflasyon karşısında ezilerek kredi kartlarına ve banka kredilerine yönlendirildiğini savunan Ete, bu durumun devlet için bir kazanç kapısına dönüştürüldüğünü iddia etti. Ete, "Maaşı yetmeyen emekli kredi kartının asgarisini ödüyor. Banka oradan faiz geliri elde ediyor, devlet de bankanın bu faiz gelirinden yüzde 30 vergi alıyor. Emekli ne kadar borçlu olursa devlete o kadar para gidiyor. Vatandaşı adeta kümese kapatmışlar, eskiden tütsülenen tavuklar gibi yoluyorlar" ifadelerini kullandı.