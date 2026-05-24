SGK uzmanı Dilek Ete büyük tehlikeyi açıkladı: Bu kişiler emekli olunca yarı yarıya maaş alıyor

"Diyelim ki bir memur Ekim 2008’den önce girdi ve 5434’e tabi. Siz de ondan hemen sonra, Kasım veya Aralık 2008’de işe girdiniz ve 5510 (4C) statüsündesiniz. Aranızdaki makas o kadar açık ki; aynı yıllarca çalışsanız, aynı iş yerinde dirsek dirseğe mesai yapsanız dahi emekli olduğunuzda siz, onun aldığı maaşın neredeyse ancak yarısını alabileceksiniz. Derece, kademe, ek gösterge ve makam tazminatı gibi emekli aylığını yükselten unsurların hiçbiri sizin hesabınızda yer almayacak."