SGK uzmanı açıkladı: Emekli işçiye rapor parası var mı?

8 Eylül 1999 tarihinden önce başlayanlar: En az 5400 prim günü ve kadın 56, erkek 58 yaş.

8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında başlayanlar: Kadın 60, erkek 62 yaş ve en az 5400 prim günü.

30 Nisan 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan SSK ve BAĞ-KUR’lular:

Bu tarihten itibaren çalışmaya başlayanlarda koşullar eşitlenmiştir. Emeklilik yaşı kademeli olarak artırıldığı için en az 5400 prim gününü tamamladıkları tarihte normal emeklilik yaşına 3 yıl ilave edilir. Ancak 65 yaşını aşamaz. 5400 prim gününü 31 Aralık 2035 tarihine kadar tamamlayan kadınlar 61, erkekler 63 yaşında emekli olurlar.

Türkiye’deki prim günleriniz, yurt dışı borçlanması yapmadan 4500 gün ise 60 yaşında SSK’dan emekli olursunuz. Emekli aylığı bağlattıktan sonra da yurt dışında çalışabilirsiniz. Askerlik borçlanması yapmış olmanız sorun teşkil etmez.

Türkiye’deki prim günleriniz 4500’ün altında ise bu kez yurt dışı borçlanması yapabilirsiniz. Yurt dışı borçlanmalar artık BAĞ-KUR (4/b) statüsünde değerlendiriliyor. BAĞ-KUR’dan kısmi emeklilik için toplam prim gününüz en az 5400 olmalı. Bu süreyi tamamlayabilirseniz başka borçlanma yapmadan 62 yaşında emekli olabilirsiniz. Ancak, emekli olduktan sonra yurt dışında veya Türkiye’de sigortalı bir işte çalışamazsınız.