SGK uyardı: Emekli aylığı silinir, işsizlik maaşı iptal edilir, sakın bu hatayı yapmayın

Elden Maaş Alanlara "İhbar" Çağrısı

SGK, maaşının bir kısmını bankadan bir kısmını elden alan ya da hiç sigortası yapılmayan çalışanlar için şikayet kanallarını hatırlattı. Sigortasız çalıştırıldığını veya eksik bildirim yapıldığını düşünen vatandaşlar;

ALO 170 hattını arayarak,

CİMER üzerinden başvuruda bulunarak,

SGK İl ve Merkez Müdürlüklerine doğrudan giderek haklarını arayabilirler.