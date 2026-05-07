Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına ilişkin önemli bir düzenlemeyi duyurdu. Meclis’e sunulan kanun teklifiyle borçların tecil ve taksitlendirme süresi uzatılıyor.

Buna göre, SGK’ya olan borçlarda mevcutta 36 ay olan tecil ve taksitlendirme süresi 72 aya çıkarılacak. Ayrıca teminatsız tecil tutarı da 1 milyon liraya yükseltilecek.

Bakan Işıkhan, düzenlemenin borcu bulunan vatandaşlar ve firmalar için önemli bir kolaylık sağlayacağını belirterek, “Bu adımın prim tahsilatını da artırmasını bekliyoruz” dedi.

BELEDİYELER DE YARARLANACAK

Yeni düzenlemeden yalnızca bireyler ve özel sektör değil, belediyeler de dahil olmak üzere tüm borçlular faydalanabilecek. Böylece ödeme güçlüğü çeken kesimlere daha uzun vadeli ödeme imkanı sunulmuş olacak.

EKONOMİYE VE İSTİHDAMA KATKI VURGUSU

Işıkhan, düzenlemenin hem işverenlerin yükünü hafifleteceğini hem de kayıtlı istihdamı destekleyeceğini ifade etti. Yapılan değişiklikle birlikte borçların daha sürdürülebilir şekilde ödenmesi hedefleniyor.