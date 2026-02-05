Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borçlarının ödenmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, yapılan düzenlemeyle birlikte tecil ve taksitlendirme işlemlerinde uygulanan yüzde 10 peşinat şartının kaldırıldığını duyurdu.

Işıkhan’ın paylaşımı şu şekilde:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik.

Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde %10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık.

Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz.”