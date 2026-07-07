Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürü İbrahim Kısa, yayımladığı yazılı açıklamada, borç yapılandırmalarında sağlanan yeni kolaylıkların detaylarını paylaştı.
SGK prim borçlarında vade uzadı çıktı, faiz düştü
Bir ilde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, kuruma borcu olan işverenler ile Bağ-Kur sigortalılarına seslenerek yeni tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanma çağrısı yaptı. Karar kapsamında borçlar yüzde 29 faiz oranıyla 72 aya kadar taksitlendirilebilecek ve icra takipleri durdurulacak.Kaynak: İHA
Kısa, 4 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda, 6183 sayılı Kanun'un 48. maddesi kapsamındaki azami tecil süresinin 36 aydan 72 aya çıkarıldığını belirtti. Ayrıca teminatsız tecil sınırının 10 milyon TL olarak güncellendiğini aktardı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faiz oranlarında da indirime gidildiğini ifade eden İl Müdürü İbrahim Kısa, normalde yüzde 39 olan faiz oranının, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yüzde 29 olarak uygulanacağını müjdeledi.
Yapılan düzenleme kapsamında; işverenlerin ve Bağ-Kur sigortalılarının 2026 yılı Haziran ayı öncesine ait olan sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilerek kesinleşmiş idari para cezaları ile bunlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zamları taksitlendirilebilecek.
Sosyal Güvenlik İl Müdürü İbrahim Kısa, borçluların bu haklardan faydalanabilmesi için Sosyal Güvenlik Merkezlerine şahsen ya da posta yoluyla başvuru yapmaları gerektiğini hatırlattı.
Taksitlendirme işlemlerini başlatıp ödemelerini düzenli yapanların icra takip işlemlerinin durdurulacağını ve teşviklerden yararlanmayı sürdüreceğini vurgulayan Kısa, şu uyarılarda bulundu:
"Tecil faiz avantajlarından yararlanmak için kurumumuza borcu bulunan tüm işverenlerimiz ve Bağ-Kur sigortalılarımızın son güne kalmadan bağlı oldukları Sosyal Güvenlik Merkezlerimize başvurularını gerçekleştirmeleri büyük önem arz etmektedir."