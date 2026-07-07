SGK prim borçlarında vade uzadı çıktı, faiz düştü

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faiz oranlarında da indirime gidildiğini ifade eden İl Müdürü İbrahim Kısa, normalde yüzde 39 olan faiz oranının, 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yüzde 29 olarak uygulanacağını müjdeledi.