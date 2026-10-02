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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeni düzenleme; organ ve kemik iliği nakillerinden kanser ilaçlarına ve cerrahi işlem ödemelerine kadar pek çok alanda yeni kurallar ve kısıtlamalar içeriyor.

ORGAN NAKLİ SÜREÇLERİNDE LOJİSTİK VE TEDAVİ DESTEĞİ

Organ veya doku nakli gereken durumlarda alıcı ve vericinin tüm tedavi giderleri SGK tarafından karşılanacak. Operasyonlar, yalnızca bünyesinde organ nakli merkezi barındıran hastanelerde yapılabilecek. Hasta veya organın nakil merkezine ulaştırılmasına dair gidiş-dönüş seyahat masrafları da kurumun ödeme kapsamında yer alacak. Kadavra donör bildirimlerinde donörü sağlayan merkeze tedarik bedeli ödenecek; bağış sürecinin tamamlanamaması durumunda ise organı korumak amacıyla uygulanan ilk 48 saatlik yoğun bakım masrafları SGK'ya fatura edilebilecek.

KAN GRUBU UYUMSUZ BÖBREK NAKİLLERİNE SIKI DENETİM

ABO kan grubu uyumsuz böbrek nakillerinin ödeme koşulları zorlaştırıldı. Artık bu nakillerin masraflarının karşılanabilmesi için, hastanın hiçbir diyaliz yöntemiyle tedavi edilemeyeceğinin 3. basamak sağlık tesislerinden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi gerekecek. Bu şartı sağlamayan hastaların nakil işlemlerinde kullanılan aferez uygulamaları ve tıbbi malzemeler SGK tarafından ödenmeyecek.

KANSER VE NADİR HASTALIK İLAÇLARINDA YENİ ÖDEME ŞARTLARI

Kanser ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların geri ödeme kriterleri de güncellendi. Meme kanseri tedavisinde kullanılan trastuzumab emtansine ve pertuzumab kombinasyonlu ilaçların reçete edilmesi; kür sınırları, kullanım süreleri ve erken evre veya metastatik hasta durumlarına göre tıbbi onkoloji uzmanlarının bulunduğu sağlık kurulu raporlarına bağlandı. Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğu (NMOSB) tedavisinde kullanılan satralizumab etken maddeli ilaç ise 12 yaş üstü belirli hastalar için geri ödeme listesine alındı. Ancak bu ilaç sadece yatarak tedavi gören hastalar için kurum tarafından ödenecek.

CERRAHİ İŞLEM PUANLAMALARI GÜNCELLENDİ

Cerrahi işlemlerin puanlamalarında da değişiklikler yapıldı. Bronkoskopi işleminin hizmet puanı 1.073,67 olarak güncellenirken, işlemi faturalandırabilecek uzmanlık alanlarına göğüs ve çocuk cerrahisinin yanında yoğun bakım uzmanları da eklendi. Ayrıca "torakoskopik özofagus atrezisi primer onarımı" işlemi 25.278,02 puan ve 609541 koduyla listeye dâhil edildi.

KEMİK İLİĞİ NAKİL PAKETLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Kemik iliği nakillerindeki paket fiyat uygulaması; donör işlemleri, kan bileşenleri, tıbbi sarf malzemeler ve komplikasyon tedavilerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Hastanın nakil öncesinde kullandığı mevcut kronik hastalık ilaçları ve yurt dışından getirilen şahsi ilaçlar bu paketin dışında tutuldu. Paketlerin kapsadığı süreler allojenik nakillerde operasyon öncesi 15 ve sonrası 90 gün, diğer nakillerde ise operasyon öncesi 15 ve sonrası 60 gün olarak sabitlendi.

UYGULAMA TAKVİMİ

Tebliğdeki değişikliklerin farklı tarihlerde yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı. Kemik iliği nakli paketine yönelik düzenlemeler 5 Eylül 2026 itibarıyla geçerli sayılırken, genel hükümler 2 Ekim 2026 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlandı. Kanser ilaçları, satralizumab ve işlem puanlarına dair değişiklikler kararın yayımından 5 iş günü sonra, organ ve doku nakli koşullarını kapsayan düzenlemeler ise 30 gün sonra devreye girecek.