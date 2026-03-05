32 bin TL’yi aşan açlık sınırı karşısında milyonlarca emeklinin en düşük emekli aylığı 20 bin TL seviyesine kaldı. Öyle ki iktidar emeklilere bayram ikramiyesini bile ‘savaş’ nedeniyle veremeyeceğini açıkladı.

Ocakta faize 456 milyar ayıran iktidar bu sefer emeklinin 451 milyar lirasını vermedi. Acı veriyi Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik verdi. Aziz Çelik, SGK’nın Aralık 2025 verilerini değerlendirdi.

451 MİLYAR LİRA NEREDE?

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Çelik, SGK’nın bütçesini harcama tercihinde emekliyi görmezden geldiğinin altını çizdi. Çelik, “SGK 2025 yılı için 5.5 trilyon lira harcama yapmayı bütçelemiş ama yıl boyunca 5 trilyon 54 milyar harcamış. SGK, 2025 bütçe harcama hedefinin 451 milyar daha azını harcamış” ifadelerini kullandı.

'ŞİRKETİN ÇIKARLARINI HER ŞEYİN ÜSTÜNDE TUTMUŞLAR'

Sözlerine devam eden Çelik şu ifadeleri kullandı:

“Böylece 2025 yılı için 323 milyar olarak öngörülen ‘açık’ veya doğru ifadeyle devlet desteği ihtiyacı 74 milyar liraya düşmüş” açıklamasını yapan Çelik, “Koca SGK’nin 2025 yılı açığı sadece 74 milyar olmuş. Devede kulak! Bu yüzden SGK yönetimini tebrik ediyorum. Hep eleştirecek değiliz ya! Biraz da tebrik edelim! SGK’yi adeta bir şirket gibi yönetmişler! Şirketin çıkarlarını her şeyin üstünde tutmuşlar! Emekliye daha az aylık ödenmiş, emekli aylıkları düşmüş, emekli perişan olmuş ne gam! SGK şirket değilmiş kamu kurumuymuş ne gam!”