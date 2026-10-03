Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, askerlik borçlanması yaptığı belirtilen Mesut Okçu’nun emeklilik sürecinde yaşadığı soruna ilişkin açıklamalarda bulundu.
SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı
Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Cenkci, askerlik borçlanması ödemesi yapan Mesut Okçu’nun hizmetlerinin yıllar sonra SGK tarafından iptal edildiğini açıkladı. Cenkci, işlemin kurum hatası nedeniyle düzeltilmesi çağrısında bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Cenkci’nin aktardığına göre Okçu, 2020 yılında e-Devlet üzerinden askerlik borçlanması başvurusu yapmak istedi.
Ancak başvuru sırasında askerlik borçlanması yerine yanlışlıkla kısmi süreli çalışma seçeneğini işaretledi. Durumun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fark edilmesinin ardından Okçu kuruma davet edildi.
Kurumda yapılan görüşmede yanlışlığın düzeltilerek askerlik borçlanması işleminin gerçekleştirilmesi yönünde beyanda bulunuldu. Ardından Okçu adına askerlik borçlanmasına ilişkin borç tahakkuk ettirildi.
Cenkci, Okçu’nun söz konusu borcu yasal süre içerisinde SGK’ya ödediğini ve askerlik süresine ilişkin hizmetlerin kurum tarafından hizmet dökümüne işlendiğini belirtti.
Cenkci, Okçu’nun yaklaşık 6 yıl sonra emeklilik hakkını elde ettiğini düşünerek SGK’ya başvurduğunu, ancak Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından askerlik borçlanmasına ilişkin başvuru belgesinin dosyada bulunmadığının bildirildiğini aktardı.
Cenkci, başvuru belgesinin dosyada bulunmamasının sorumluluğunun sigortalıya yüklenemeyeceğini savunarak, belgeyi muhafaza etmesi gereken kurumun SGK olduğunu ifade etti.
Bu gerekçeyle Okçu’nun askerlik borçlanmasına ilişkin hizmetlerinin iptal edildiğini ve bunun sonucunda emeklilik hakkının engellendiğini öne sürdü.
Yaşanan durum üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yazılı başvuruda bulunduklarını belirten Cenkci, dosyanın Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderildiğini söyledi.
Cenkci, Isparta’daki müdürlüğün başvurudan birkaç gün sonra herhangi bir işlem yapılamayacağı yönünde yanıt verdiğini ve askerlik borçlanmasının sehven gerçekleştirildiği gerekçesiyle hizmetlerin iptal edildiğinin bildirildiğini aktardı.
Bunun üzerine dosyanın araştırılması, bir komisyon oluşturulması ve arşiv kayıtlarının incelenmesini talep ettiklerini belirten Cenkci, bu taleplerin karşılanmadığını söyledi.
Cenkci, yeniden SGK’ya başvurmalarının ardından dosyaya bir denetmen atandığını ve inceleme ile soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.
Ancak kendilerine henüz yazılı bir yanıt verilmediğini belirten Cenkci, Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü yetkililerinin sözlü olarak işlemlerde personel hatası bulunduğunu ve yapılabilecek başka bir işlem olmadığını söylediklerini aktardı.
Cenkci, personel hatasının aynı zamanda kurum hatası anlamına geldiğini savunarak, bu hatanın sonuçlarının sigortalıya yüklenmemesi gerektiğini ifade etti.
Cenkci, Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün çözüm olarak Okçu’nun mahkemeye başvurmasını gösterdiğini belirtti.
Yargı sürecinin uzun sürebileceğini dile getiren Cenkci, bu süreçte vatandaşın emeklilik hakkından yararlanamayacağını savundu.
Cenkci, kurum bünyesinde bir komisyon oluşturularak personel hatasının tespit edilmesi ve ardından işlemin düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca son başvurularına neden yazılı yanıt verilmediğini de sorguladı.
Mehmet Akif Cenkci, Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile dosyada sorumluluğu bulunan personel hakkında inceleme ve soruşturma yapılması çağrısında bulundu.
Cenkci, 28 Eylül 2026 tarihinde yeni bir dilekçe verdiklerini belirterek, dosyanın yeniden Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilmemesi gerektiğini ifade etti.
Cenkci, sorunun SGK Başkanlığı bünyesinde çözülmesini, vatandaşın emeklilik hakkının teslim edilmesini ve ilk başvuru tarihinden itibaren biriken maaşların sigortalının banka hesabına ödenmesini talep etti.
Cenkci ayrıca, SGK Başkanlığının konuya hassasiyetle yaklaşmasını beklediklerini belirterek, dosyanın Isparta yerine kurumun merkez teşkilatı tarafından sonuçlandırılması çağrısında bulundu.