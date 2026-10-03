Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı

SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Cenkci, askerlik borçlanması ödemesi yapan Mesut Okçu’nun hizmetlerinin yıllar sonra SGK tarafından iptal edildiğini açıkladı. Cenkci, işlemin kurum hatası nedeniyle düzeltilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi
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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 1

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Akif Cenkci, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda, askerlik borçlanması yaptığı belirtilen Mesut Okçu’nun emeklilik sürecinde yaşadığı soruna ilişkin açıklamalarda bulundu.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 2

Cenkci’nin aktardığına göre Okçu, 2020 yılında e-Devlet üzerinden askerlik borçlanması başvurusu yapmak istedi.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 3

Ancak başvuru sırasında askerlik borçlanması yerine yanlışlıkla kısmi süreli çalışma seçeneğini işaretledi. Durumun Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fark edilmesinin ardından Okçu kuruma davet edildi.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 4

Kurumda yapılan görüşmede yanlışlığın düzeltilerek askerlik borçlanması işleminin gerçekleştirilmesi yönünde beyanda bulunuldu. Ardından Okçu adına askerlik borçlanmasına ilişkin borç tahakkuk ettirildi.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 5

Cenkci, Okçu’nun söz konusu borcu yasal süre içerisinde SGK’ya ödediğini ve askerlik süresine ilişkin hizmetlerin kurum tarafından hizmet dökümüne işlendiğini belirtti.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 6

Cenkci, Okçu’nun yaklaşık 6 yıl sonra emeklilik hakkını elde ettiğini düşünerek SGK’ya başvurduğunu, ancak Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından askerlik borçlanmasına ilişkin başvuru belgesinin dosyada bulunmadığının bildirildiğini aktardı.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 7

Cenkci, başvuru belgesinin dosyada bulunmamasının sorumluluğunun sigortalıya yüklenemeyeceğini savunarak, belgeyi muhafaza etmesi gereken kurumun SGK olduğunu ifade etti.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 8

Bu gerekçeyle Okçu’nun askerlik borçlanmasına ilişkin hizmetlerinin iptal edildiğini ve bunun sonucunda emeklilik hakkının engellendiğini öne sürdü.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 9

Yaşanan durum üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına yazılı başvuruda bulunduklarını belirten Cenkci, dosyanın Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderildiğini söyledi.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 10

Cenkci, Isparta’daki müdürlüğün başvurudan birkaç gün sonra herhangi bir işlem yapılamayacağı yönünde yanıt verdiğini ve askerlik borçlanmasının sehven gerçekleştirildiği gerekçesiyle hizmetlerin iptal edildiğinin bildirildiğini aktardı.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 11

Bunun üzerine dosyanın araştırılması, bir komisyon oluşturulması ve arşiv kayıtlarının incelenmesini talep ettiklerini belirten Cenkci, bu taleplerin karşılanmadığını söyledi.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 12

Cenkci, yeniden SGK’ya başvurmalarının ardından dosyaya bir denetmen atandığını ve inceleme ile soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 13

Ancak kendilerine henüz yazılı bir yanıt verilmediğini belirten Cenkci, Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü yetkililerinin sözlü olarak işlemlerde personel hatası bulunduğunu ve yapılabilecek başka bir işlem olmadığını söylediklerini aktardı.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 14

Cenkci, personel hatasının aynı zamanda kurum hatası anlamına geldiğini savunarak, bu hatanın sonuçlarının sigortalıya yüklenmemesi gerektiğini ifade etti.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 15

Cenkci, Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün çözüm olarak Okçu’nun mahkemeye başvurmasını gösterdiğini belirtti.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 16

Yargı sürecinin uzun sürebileceğini dile getiren Cenkci, bu süreçte vatandaşın emeklilik hakkından yararlanamayacağını savundu.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 17

Cenkci, kurum bünyesinde bir komisyon oluşturularak personel hatasının tespit edilmesi ve ardından işlemin düzeltilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca son başvurularına neden yazılı yanıt verilmediğini de sorguladı.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 18

Mehmet Akif Cenkci, Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ile dosyada sorumluluğu bulunan personel hakkında inceleme ve soruşturma yapılması çağrısında bulundu.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 19

Cenkci, 28 Eylül 2026 tarihinde yeni bir dilekçe verdiklerini belirterek, dosyanın yeniden Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne gönderilmemesi gerektiğini ifade etti.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 20

Cenkci, sorunun SGK Başkanlığı bünyesinde çözülmesini, vatandaşın emeklilik hakkının teslim edilmesini ve ilk başvuru tarihinden itibaren biriken maaşların sigortalının banka hesabına ödenmesini talep etti.

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SGK emekliliğini birden iptal etti: Mehmet Akif Cenkci yapılması gerekeni açıkladı - Resim: 21

Cenkci ayrıca, SGK Başkanlığının konuya hassasiyetle yaklaşmasını beklediklerini belirterek, dosyanın Isparta yerine kurumun merkez teşkilatı tarafından sonuçlandırılması çağrısında bulundu.

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