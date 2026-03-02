Sosyal Güvenlik Kurumu, kayıt dışı istihdam ve sahte sigortalılıkla mücadele kapsamında geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. 2025 yılı boyunca yapılan 135 bin 192 incelemede, 7 bin 801 iş yerinde toplam 369 bin 573 çalışanın sigortasız olduğu belirlendi.

Denetimler sonucunda işverenler hakkında toplam 4,19 milyar TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı. Tahsil imkânı bulunmayan 4,6 milyar TL tutarındaki kurum alacağı ise SGK tarafından terkin edildi.

KAYIT DIŞI İSTİHDAM GERİLEDİ

Sabah’ta yer alan habere göre, kayıt dışı istihdam oranı 2025 itibarıyla yüzde 26 seviyesine kadar geriledi. Çalışmadığı halde sigortalı gösterilen kişiler ile sahte işyeri bildiriminde bulunanlara hem idari hem de adli yaptırımlar uygulandı.

EMEKLİ AYLIKLARI KESİLDİ

Sahte olduğu tespit edilen sigorta hizmetleri tamamen iptal edilirken, bu kapsamda bağlanan emekli aylıkları sonlandırıldı. Yersiz ödenen maaşlar ve sağlık giderleri ise kanuni faiziyle birlikte geri alınıyor. Ayrıca sahte bildirimlerde sorumluluğu bulunan muhasebeci ve mali müşavirler de işverenlerle birlikte müştereken sorumlu tutuluyor.

Olaylara ilişkin dosyalar, gerekli görülmesi halinde Cumhuriyet Savcılıkları'na gönderilerek yargı süreci başlatılıyor.