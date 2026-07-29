SGK desteği sıfırladı, emekli maaş zammına vuracak: Dilek Ete açıkladı

"Bu yüzde 25'i aktarmazsanız ne oluyor? Gelir ve gider arasında devasa bir makas oluşuyor. 2025 sonunda gelir ve gideri başa baş giden, hatta kârda olan Kurum, bu yardımın kesilmesiyle her ay ortalama 200 milyar lira civarında açık verecek. Zaten Ocak 2026'dan beri bu pay aktarılmıyordu, 1 Ağustos itibarıyla tamamen yasal olarak ortadan kalkacak."