Şirket araçlarına yönelik SGK kontrolü arttı. Artık denetimlerde şirket adına kayıtlı aracı firmada sigortalı çalışmayan birinin kullanması durumunda şirkete para cezası kesilecek. İlk tespitte şirkete 66 bin 60 TL ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması durumunda 198 bin 180 TL ceza kesilecek.

Trafik kontrollerinde sürücünün SGK'ya kayıtlı olup olmadığı anlık olarak sorgulanıyor.

Eğer aracı kullanan kişinin ilgili şirkette sigorta kaydı bulunmuyorsa, durum tutanak altına alınıyor. Bu bilgiler Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) iletiliyor ve şirket hakkında işlem başlatılıyor.

PARA CEZASI 198 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

GZT'nin haberine göre, ilk ihlalde 66.060 TL idari para cezası kesilecek. İhlalin devamı durumunda ise ceza üç katına çıkacak ve ceza 198.180 TL olacak. Şirketlerin araçlarını kullanan personellerin sigorta kaydı güncel tutması önemli.

SGK kontrolleri çerçevesinde şirket araçlarıyla ilgili yeni uygulama, kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmaları kapsamında hayata geçirildi. Amacın şirket araçlarının yetkisiz ve sigortasız kişilerce kullanılmasının önüne geçmek olduğu belirtildi.