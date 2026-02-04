Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim boçlarının ödenmesi konusunda kolaylık sağlayan yeni bir genelge yayımladı. genelgeye göre teminat bedeli 250 bin liraya çıkarılırken, yüzde 10 peşin ödeme şartı kaldırıldı. Borcunu taksitlendirenler artık "borcu yoktur" yazısı alabilecek. Bu da bir yandan borç ödenip diğer yandan ticari faaliyetlere devam edilebilmesi anlamına geliyor.

KADEMELİ ÖDEME SİSTEMİ

Ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlar için tolerans sınırları da yeniden belirlendi. Daha önce bir takvim yılı içerisinde 3 olan taksit aksatma hakkı 4’e çıkarıldı. Borçluların tecil işlemlerinin bozulması için dördüncü kez gecikme yaşanması gerekecek. Ayrıca geçmişte yapılandırması bozulan kişiler için de yeni bir fırsat sunularak, borçların kapatılması durumunda eski ihlallerin "bozulmuş tecil" sayılmaması ve yeniden başvuru yapılabilmesi sağlandı.

YARIM TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI

Ödeme kapasitesi sınırlı olan borçlular için ilk 6 ay boyunca yarım taksit esasına dayanan kademeli bir model oluşturulabilecek. Bu sayede borçlular sürece daha düşük tutarlar ile başlayarak finansal dengelerini kurma fırsatı bulacaklar. Yeni düzenlemeden faydalanmak isteyenlerin en yakın SGK birimlerine müracaat etmeleri ve belirlenen ilk taksit tutarını yatırmaları yeterli olacak.