Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlerin ve sigortalıların biriken prim borçları ile idari para cezalarının yeniden taksitlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni genelgesini yayımlayarak tüm teşkilat birimlerine gönderdi. Yayımlanan genelgeyle birlikte, borç yükü altında ezilenler için hem son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı hem de ödeme koşullarında radikal kolaylıklar sağlandı.
SGK borç yapılandırmasında 72 ay taksit ve yüzde 29 faiz oranıyla yeni dönem
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), iş dünyasını ve milyonlarca sigortalıyı icra kapılarından döndürecek tarihi borç yapılandırma genelgesini resmen yayımladı. Teşkilat birimlerine gönderilen dev rehbere göre; prim borçları ve idari para cezalarında daha önce 36 ay olan azami taksit süresi 72 aya çıktı.Züleyha Öncü
Yeni düzenleme uyarınca, borç yapılandırmasında daha önce belirlenen takvim esnetilerek son başvuru ve ilk taksit ödeme tarihi 31 Ağustos 2026 olarak netleştirildi.
Taksit Süresi 72 Aya Çıktı, Faiz Oranında 10 Puanlık İndirim
Yayımlanan genelgedeki en dikkat çekici ve esnafın yüzünü güldüren değişiklik, borçların vadelendirilme süresinde yapıldı. Daha önce en fazla 36 ay olarak uygulanan tecil (taksitlendirme) süresi, iki katına çıkarılarak 72 aya yükseltildi.
Süre uzatımının yanı sıra borçlulara çok ciddi bir finansal kolaylık da sağlandı.
Yapılandırma kapsamında 31 Ağustos 2026 tarihine kadar gerçekleştirilecek tecil işlemlerinde, normal şartlarda yüzde 39 olarak uygulanan tecil faiz oranı, 10 puanlık bir indirimle yüzde 29 olarak hesaba katılacak.
Teminatsız İşlem Limiti 10 Milyon Liraya Yükseltildi
Borç yapılandırmasında esnafa ve iş dünyasına nefes aldırmak amacıyla teminat şartlarında da devrim niteliğinde bir güncelleme yapıldı. Teminatsız tecil işlem limiti tam 10 milyon lira olarak belirlendi.
Buna göre, toplam borcu 10 milyon liranın altında kalan borçlulardan hiçbir teminat talep edilmeyecek. Toplam borç miktarının 10 milyon lirayı aşması durumunda ise borçluların, dükkanını veya varlığını ipotek etmesine gerek kalmadan, yalnızca bu sınırı aşan kısmın yarısı (yüzde 50'si) kadar teminat göstermesi yeterli olacak.
İlk Taksit Ödemesiyle Hacizler Ve İcra İşlemleri Bıçak Gibi Duracak
Yapılandırma imkanından faydalanmak isteyenlerin yasal haklarını kaybetmemeleri için ilk taksit ödemelerini en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapmaları zorunlu tutuluyor.
Genelgede yer alan esaslara göre, borçluların ilk taksiti ödemeleriyle birlikte kurum tarafından uygulanan yasal takip süreçleri tamamen askıya alınacak. Bu kapsamda haciz, icra ve varlık satış işlemleri tamamen durdurulacak.
Ayrıca, borç nedeniyle esnafın ve şirketlerin araçları üzerine konulmuş olan yakalama şerhlerinin de kaldırılmasına imkan tanınacak; böylece çarkların yeniden dönmesinin önü açılacak.