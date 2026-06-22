SGK borç yapılandırmasında 72 ay taksit ve yüzde 29 faiz oranıyla yeni dönem

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), işverenlerin ve sigortalıların biriken prim borçları ile idari para cezalarının yeniden taksitlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen yeni genelgesini yayımlayarak tüm teşkilat birimlerine gönderdi. Yayımlanan genelgeyle birlikte, borç yükü altında ezilenler için hem son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri uzatıldı hem de ödeme koşullarında radikal kolaylıklar sağlandı.