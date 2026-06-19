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Kaynak: AA / DHA / İHA

Yalova’da meydana gelen ve hukuk camiasında büyük yankı uyandıran cinayet davasında karar çıktı. Geçirdiği felç sonrası malulen emeklilik başvurusu reddedilen ve açtığı davayı kaybeden Hamza Hanedar (57), SGK avukatı Zekeriya Polat’ı (32) görev yaptığı odada silahla vurarak öldürmüştü.

GENÇ AVUKAT KURTARILAMADI

Olay, 7 Ocak’ta SGK İl Müdürlüğü binasında meydana geldi. Kurumla yaşadığı hukuki süreç sonrası 53 bin liralık vekalet ücreti ve masraf borcu çıkan, ayrıca kredi kartına bloke konulan Hanedar, görüşmek için geldiği kurumda avukat Polat ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayla ateş açan Hanedar, Polat’ı ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan genç avukat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 yaşında çocuğu olduğu öğrenilen Polat’ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş’ta toprağa verilirken, saldırgan tutuklandı.

Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık hakkında, “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “ruhsatsız silah taşımak” suçundan ise 3 yıl hapis ve para cezası verildi.

Mahkemede söz alan maktulün eşi Semiha Polat, “En ağır cezayı almasını istiyorum. O bizim hayatımızı çaldı, oğlumun geleceğini elinden aldı” diyerek tepkisini dile getirdi.

Sanık Hanedar ise savunmasında öldürme kastı olmadığını öne sürerek, “Amacım yaralamaktı, çok pişmanım” dedi.

Dava sonrası açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, kararın önemli olduğunu ancak ailenin acısının dinmeyeceğini belirterek, avukatlara yönelik şiddetin önlenmesi için daha etkin önlemler alınması çağrısında bulundu.