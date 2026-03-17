Aynı ay içerisinde birden fazla işverene bağlı olarak çalışan ve toplam kazancı asgari ücretin 9 katını aşan sigortalılar, fazladan ödenen primlerini SGK’dan geri alabiliyor. Özellikle yüksek gelirli meslek gruplarını yakından ilgilendiren bu "para iadesi" için yazılı başvuru şartı bulunuyor.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, birden fazla işverene bağlı çalışan mühendis, mimar, avukat ve doktor gibi meslek sahiplerinin cebini rahatlatacak kritik detayları kaleme aldı.

2026 yılı itibarıyla güncellenen limitler ve iade süreciyle ilgili bilmeniz gerekenleri Kıvanç açıkladı.

2026 YILI İÇİN "TAVAN ÜCRET" 297 BİN 270 TL

Sosyal güvenlik sisteminde emekli aylığı hesaplanırken, prime esas kazancın üst sınırı dikkate alınıyor. 2026 yılında bu tavan tutar 297 bin 270 TL olarak belirlendi.

Eğer bir çalışan, tek işverenden bu tutarın üzerinde maaş alıyorsa, tavanı aşan kısımdan prim kesilmiyor. Ancak birden fazla işverenden maaş alıyor ve bu maaşların toplamı 297.270 TL’yi geçiyorsa, her iki işveren de ayrı ayrı prim yatırdığı için "fazla prim" ödenmiş oluyor.

İADE TUTARI NASIL HESAPLANIYOR?

Sistem, tavanı aşan kazanç üzerinden işçiden kesilen yüzde 15'lik (yüzde 14 sigorta + yüzde 1 işsizlik) payın iadesine imkan tanıyor.

İki farklı işyerinden toplam 500 bin TL brüt ücret alan bir çalışan, tavanı aşan 202.730 TL için SGK'ya başvurarak tam 30 bin 409,50 TL nakit iade alabilir. Eğer çalışan emekliyse, kesinti oranı düşük olduğu için bu iade tutarı 15 bin 204,75 TL oluyor.

BAŞVURU YAPMAYANA İADE YOK

SGK, bu iade işlemini otomatik olarak gerçekleştirmiyor. Parasını geri almak isteyen sigortalıların şu adımları izlemesi gerekiyor.

İş yerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi veya İl Müdürlüğü’ne yazılı talepte bulunulmalı.

İşverenlerin söz konusu primleri SGK’ya fiilen yatırmış olması şart. Prim beyan edilmiş ama ödenmemişse iade yapılmıyor.

İadelerde faiz uygulanmadığı için, yüksek enflasyon ortamında paranın değer kaybetmemesi adına başvurunun geciktirilmeden (prim yatırıldıktan hemen sonra) yapılması öneriliyor.

GEÇMİŞE DÖNÜK HAKLAR KORUNUYOR

Prime esas kazanç tavanı 2025 yılına kadar asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanıyordu. 2025 ve daha önceki yıllarda birden fazla işverende çalışıp tavanı aşanlar da geçmişe dönük prim iadesi için başvuruda bulunabiliyor.