Yeniçağ Gazetesi
22 Şubat 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Sezon sonu ayrılığı konuşuluyordu: Ronaldo, kararını açıkladı

Sezon sonu ayrılığı konuşuluyordu: Ronaldo, kararını açıkladı

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, sezon sonunda Al-Nassr’dan ayrılacağı yönündeki spekülasyonları sonlandırdı. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Sezon sonu ayrılığı konuşuluyordu: Ronaldo, kararını açıkladı - Resim: 1

Dünya futbolunun efsanesi Cristiano Ronaldo’nun sezon sonunda Suudi Arabistan takımı Al-Nassr’dan ayrılacağı yönündeki spekülasyonlar konuşuluyordu.

1 7
Sezon sonu ayrılığı konuşuluyordu: Ronaldo, kararını açıkladı - Resim: 2

Suudi Arabistan Pro Lig’in 22. haftasında Al-Nassr, evinde Al Hazm’ı ağırladı ve mücadeleyi 4-0’lık üstünlükle kazandı.

2 7
Sezon sonu ayrılığı konuşuluyordu: Ronaldo, kararını açıkladı - Resim: 3

Ronaldo, 13. ve 79. dakikalarda kaydettiği gollerle galibiyette başrol oynadı. Al-Nassr’ın diğer golleri ise 30. dakikada Kingsley Coman ve 77. dakikada Angelo Borges’ten geldi.

3 7
Sezon sonu ayrılığı konuşuluyordu: Ronaldo, kararını açıkladı - Resim: 4

41 yaşındaki Portekizli yıldız, geleceğine ilişkin kararını da açıkladı.

4 7
Sezon sonu ayrılığı konuşuluyordu: Ronaldo, kararını açıkladı - Resim: 5

Ronaldo:“Ben Suudi Arabistan’a aidim. Burası bana, aileme ve arkadaşlarıma kucak açan bir ülke. Burada mutluyum ve yoluma burada devam etmek istiyorum.”

5 7
Sezon sonu ayrılığı konuşuluyordu: Ronaldo, kararını açıkladı - Resim: 6

Cristiano Ronaldo, 30 yaşıdan sonra 500. golünü atarak kariyerinde yeni bir rekora imza atmış oldu.

6 7
Sezon sonu ayrılığı konuşuluyordu: Ronaldo, kararını açıkladı - Resim: 7

Toplamda 964 golü bulunan Portekizli yıldızın 1000 gole ulaşmasına yönelik hedefine ise 36 gol kaldı.

7 7
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro