Dünya futbolunun efsanesi Cristiano Ronaldo’nun sezon sonunda Suudi Arabistan takımı Al-Nassr’dan ayrılacağı yönündeki spekülasyonlar konuşuluyordu.
Sezon sonu ayrılığı konuşuluyordu: Ronaldo, kararını açıkladı
Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, sezon sonunda Al-Nassr’dan ayrılacağı yönündeki spekülasyonları sonlandırdı. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Suudi Arabistan Pro Lig’in 22. haftasında Al-Nassr, evinde Al Hazm’ı ağırladı ve mücadeleyi 4-0’lık üstünlükle kazandı.
Ronaldo, 13. ve 79. dakikalarda kaydettiği gollerle galibiyette başrol oynadı. Al-Nassr’ın diğer golleri ise 30. dakikada Kingsley Coman ve 77. dakikada Angelo Borges’ten geldi.
41 yaşındaki Portekizli yıldız, geleceğine ilişkin kararını da açıkladı.
Ronaldo:“Ben Suudi Arabistan’a aidim. Burası bana, aileme ve arkadaşlarıma kucak açan bir ülke. Burada mutluyum ve yoluma burada devam etmek istiyorum.”
Cristiano Ronaldo, 30 yaşıdan sonra 500. golünü atarak kariyerinde yeni bir rekora imza atmış oldu.
Toplamda 964 golü bulunan Portekizli yıldızın 1000 gole ulaşmasına yönelik hedefine ise 36 gol kaldı.