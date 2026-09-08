Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Sezon bereketli geldi, fiyat 60 TL'ye kadar düştü: Kapış kapış satılıyor

Sezon bereketli geldi, fiyat 60 TL'ye kadar düştü: Kapış kapış satılıyor

Bartın'da av sezonunun açılmasıyla birlikte palamut fiyatı 60 TL'ye geriledi. Uygun fiyatı duyan vatandaşlar kapalı pazaryerindeki balık tezgahına akın etti.

Kaynak: İHA
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Sezon bereketli geldi, fiyat 60 TL'ye kadar düştü: Kapış kapış satılıyor - Resim: 1

Yeni av sezonunun 1 Eylül tarihinde başlamasıyla palamut ilk günlerde 200 TL'den satıldı.

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Sezon bereketli geldi, fiyat 60 TL'ye kadar düştü: Kapış kapış satılıyor - Resim: 2

Bartın'da fiyat bir süredir 125 TL seviyesindeydi. Denizlerde yaşanan bereket fiyatlara doğrudan yansıdı.

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Sezon bereketli geldi, fiyat 60 TL'ye kadar düştü: Kapış kapış satılıyor - Resim: 3

Palamut birçok tezgahta 100 TL'ye indi. Rekabet ortamı fiyatların daha da düşmesini sağladı.

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Sezon bereketli geldi, fiyat 60 TL'ye kadar düştü: Kapış kapış satılıyor - Resim: 4

Bazı esnaflar palamudun tanesini 60 TL'ye indirdi. Kemerköprü Mahallesi Davut Fırıncıoğlu Caddesi'ndeki kapalı pazaryeri hareketlendi.

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Sezon bereketli geldi, fiyat 60 TL'ye kadar düştü: Kapış kapış satılıyor - Resim: 5

Buradaki bir balık tezgahında palamut 60 TL'den satışa sunuldu.

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Sezon bereketli geldi, fiyat 60 TL'ye kadar düştü: Kapış kapış satılıyor - Resim: 6

Yoldan geçenler fiyatı görünce durdu. Kampanya haberi kısa sürede yayıldı.

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Sezon bereketli geldi, fiyat 60 TL'ye kadar düştü: Kapış kapış satılıyor - Resim: 7

Tezgahın vatandaşların akınına uğramasıyla alışveriş yapanlar poşetleri doldurdu.

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Sezon bereketli geldi, fiyat 60 TL'ye kadar düştü: Kapış kapış satılıyor - Resim: 8

Vatandaşlar fiyatların çok ekonomik olduğunu ifade ederek bu sayede bol bol balık yiyeceklerini belirttiler.

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Sezon bereketli geldi, fiyat 60 TL'ye kadar düştü: Kapış kapış satılıyor - Resim: 9

Balıkçılar durumdan memnun kaldı. Esnaf, ellerindeki palamutlar tükeninceye kadar kampanyayı sürdüreceklerini açıkladı.

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