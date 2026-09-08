Yeni av sezonunun 1 Eylül tarihinde başlamasıyla palamut ilk günlerde 200 TL'den satıldı.
Sezon bereketli geldi, fiyat 60 TL'ye kadar düştü: Kapış kapış satılıyor
Bartın'da av sezonunun açılmasıyla birlikte palamut fiyatı 60 TL'ye geriledi. Uygun fiyatı duyan vatandaşlar kapalı pazaryerindeki balık tezgahına akın etti.Kaynak: İHA
Bartın'da fiyat bir süredir 125 TL seviyesindeydi. Denizlerde yaşanan bereket fiyatlara doğrudan yansıdı.
Palamut birçok tezgahta 100 TL'ye indi. Rekabet ortamı fiyatların daha da düşmesini sağladı.
Bazı esnaflar palamudun tanesini 60 TL'ye indirdi. Kemerköprü Mahallesi Davut Fırıncıoğlu Caddesi'ndeki kapalı pazaryeri hareketlendi.
Buradaki bir balık tezgahında palamut 60 TL'den satışa sunuldu.
Yoldan geçenler fiyatı görünce durdu. Kampanya haberi kısa sürede yayıldı.
Tezgahın vatandaşların akınına uğramasıyla alışveriş yapanlar poşetleri doldurdu.
Vatandaşlar fiyatların çok ekonomik olduğunu ifade ederek bu sayede bol bol balık yiyeceklerini belirttiler.
Balıkçılar durumdan memnun kaldı. Esnaf, ellerindeki palamutlar tükeninceye kadar kampanyayı sürdüreceklerini açıkladı.