Sezercik'in son hali şaşırttı: Görenler gözlerine inanamadı: Yeşilçam’ın çocuk yıldızı Sezer İnanoğlu’nun son hali...

Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı 'Sezercik' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Sezer İnanoğlu, 2023 yılında yargılandığı 'sahte senet' davası nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tahliye edildikten sonra gözlerden uzak yaşayan İnanoğlu'nun son hali takipçilerini şaşırttı.
Sözcü'de yer alan habere göre, 1970'li yıllarda çok sayıda Yeşilçam filminde hayat verdiği 'Sezercik' karakteri ile ünlenen dönemin en popüler çocuk oyuncusu Sezer İnanoğlu, peş peşe yargılandığı davalar nedeniyle birçok kez cezaevine girmişti.
24 Ocak 2007'de polislerle çatışan İnanoğlu, gözaltına alınmasının ardından tutuklanmış ve 6 ay cezaevinde yatmıştı. 2015 yılında yeniden tutuklanan ve 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan İnanoğlu, 2017 yılında eşinin aldırdığı 'dokunulmazlık' kararını ihlal etmesi nedeniyle gözetim hapsine tutulmuştu.
Dört kez evlilik yapan ve boşanan İnanoğlu hakkında basına yansıyan son haberlerde, 2023 yılında karıştığı bir 'sahte senet' soruşturması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildiği yer alırken, tahliyesinin ardından gözlerden uzak yaşayan İnanoğlu'nun son hali takipçilerini şaşkına çevirdi.
Çocukken hafızalara kazınan görüntüsünün aksine yaşlanmış ve kilo almış görüntüsüyle Yeşilçam izleyicilerini şaşırttı.
İnanoğlu, son tahliyesinin ardından gözlerden uzaklaştı.
İnanoğlu oyunculuğunun yanı sıra bir dönem film yapımcısı olarak
sektörde yer aldı.
İnanoğlu'nun şu anda yaptığı meslek ise bilinmiyor.