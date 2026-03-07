8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne bu yıl müzik dünyasından güçlü bir ortak ses eşlik etti. Türk pop müziğinin iki önemli ismi Sezen Aksu ve Sertap Erener’in imzasını taşıyan “Tuz” adlı şarkı, dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu. Eserin söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait olurken, prodüktör koltuğunda Sertap Erener oturdu. Şarkı, yalnızca yeni bir müzikal çalışma olarak değil; kadın sanatçıların birlikte kurduğu bir dayanışma alanı olarak da dikkat çekti.

SEKİZ KADIN SANATÇI TEK ŞARKIDA

Projede Sertap Erener’in yanı sıra Ceylan Ertem, Karsu, Selin, Sena Gül, Safiye, Öykü Dörter ve Eftalya Yağcı yer aldı. Dijital platform kayıtlarında eser, bu isimlerle birlikte yayımlandı; bazı paylaşımlarda vokal topluluğu Chromas da projeye eşlik eden isimler arasında gösterildi. Böylece “Tuz”, farklı tarzlardan kadın müzisyenleri aynı şarkıda buluşturan özel bir 8 Mart projesine dönüştü.

8 MART İÇİN HAZIRLANAN ÖZEL ÇALIŞMA

Şarkının yayımlanma zamanlaması da projenin taşıdığı mesajı güçlendirdi. “Tuz”, doğrudan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için hazırlanan bir çalışma olarak duyuruldu. Sosyal medya paylaşımlarında projenin “hediye” ve “dayanışma” vurgusuyla tanıtılması, şarkının yalnızca bir müzik yayını değil; sembolik bir ortak söz niteliği taşıdığını gösterdi.

MÜZİKTE ORTAK SES, ORTAK DUYGU

“Tuz”un öne çıkan tarafı, yalnızca Sezen Aksu imzası ya da Sertap Erener’in prodüksiyonu değil. Asıl dikkat çeken nokta, kadın sanatçıların tek bir şarkıda bir araya gelerek ortak bir duygu alanı kurması. Farklı kuşaklardan ve farklı müzikal çizgilerden gelen isimlerin aynı projede buluşması, 8 Mart’ın simgesel anlamını güçlendiren bir tablo ortaya koydu. Bu yönüyle “Tuz”, dinleyiciye sadece yeni bir şarkı değil; birlikte söylemenin, birlikte görünmenin ve birlikte güçlenmenin de mesajını verdi.

DİJİTAL PLATFORMLARDA YERİNİ ALDI

Spotify ve Apple Music kayıtlarına göre “Tuz”, dijital müzik platformlarında yayımlanmış durumda. Şarkının kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başlaması, projenin 8 Mart atmosferi içinde öne çıkan işlerden biri olacağını gösteriyor. Sezen Aksu’nun kaleminden çıkan ve Sertap Erener’in üretiminde şekillenen bu ortak çalışma, kadınların sesini tek bir şarkıda çoğaltan özel projeler arasında şimdiden yerini aldı.

İşte Tuz'un sözleri:

"Ey, benim dertli başım

Ki ben hayatı doğuran başlangıcım

Kızım, kadınım, anayım, aşkım

Kırsan kırılmaz sabır taşıyım

Canında canım, en sadık yoldaşın

Öncen, sonran, sırrın, sırdaşın

Özün benim, sözün benim

Kendini gören gözün benim

Tohumuyum buğday başağının

Sürgünüyüm zeytin ağacının

Toprağıyım ana kucağının

Tuzuyum yaranın, gözyaşının

Ey, benim dertli başım

Ki ben hayatı doğuran başlangıcım

Kızım, kadınım, anayım, aşkım

Kırsan kırılmaz sabır taşıyım

Canında canım, en sadık yoldaşın

Öncen, sonran, sırrın, sırdaşın

Özün benim, sözün benim

Kendini gören gözün benim"