71 yaşındaki sanatçı, son dönemde özel hayatına dair ortaya atılan iddialarla gündemdeydi. İkinci baharını yaşadığı ve 40 yaşındaki Bursalı bir veterinerle aşk yaşadığı öne sürülen Aksu, bu söylentilerin gölgesinde objektiflere yansıdı.

Sarıya boyadığı kısacık saçlarıyla dikkat çeken sanatçı, tarzındaki değişimle de konuşuldu. Muhabirlerin aşk iddialarına ilişkin sorularını yanıtsız bırakan Aksu, “Sizi yeniden sahnelerde görecek miyiz?” sorusuna da karşılık vermedi.

Art arda fotoğraflarının çekilmesi üzerine keyfinin kaçtığı gözlenen sanatçı, “Arkadaşlar, bundan sonrası bize kalsın artık” diyerek özel hayatına dair sınır çizdi.