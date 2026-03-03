Yeniçağ Gazetesi
03 Mart 2026 Salı
Sezen Aksu'dan Veliaht dizisine sürpriz! Final sahnesinden etkilenip şarkı yazdı

Reyting tartışmalarına rağmen dikkat çeken Veliaht dizisine Sezen Aksu’dan sürpriz destek geldi. Ünlü sanatçının dizinin final sahnesinden etkilenerek özel bir şarkı yazdığı öğrenildi.

Baran Şükrü Çelik
Televizyon ekranlarının dikkat çeken projelerinden biri olan Veliaht dizisi, reytinglerde beklentinin altında kalsa da yarattığı etkiyle konuşulmaya devam ediyor. Faro ve Gold Film imzalı yapım, izleyici kitlesi kadar sanat dünyasının da ilgisini çekti.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu’nun da diziyi yakından takip ettiği ortaya çıktı. Aksu’nun özellikle son bölümdeki dramatik sahneden çok etkilendiği öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümde Bora Akkaş’ın hayat verdiği Zafer Karslı karakterinin karlar içinde hayata veda ettiği sahne, Sezen Aksu’yu derinden etkiledi. Ünlü sanatçı bu sahneden sonra “Kar” adlı bir şarkı yazdı ve ekibe hediye etti.

Sezen Aksu’nun dizinin devam etmesini istediği, projeye olan ilgisini yakın çevresiyle de paylaştığı ifade edildi. Yapım ekibinin ise reyting sonuçlarını yakından takip ettiği belirtiliyor.

Öte yandan dizinin Kars çekimlerinin 12 Mart’ta tamamlanacağı ve ekibin İstanbul’a döneceği öğrenildi. Eğer önümüzdeki haftalarda reytingler yükselmezse, Veliaht dizisinin 26 Mart’ta yayınlanacak bölümle final yapabileceği konuşuluyor. Bayram haftasında ise yeni bölüm planlanmıyor.

