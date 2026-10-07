Sezen Aksu’dan sevenlerini endişelendiren haber: 3 gün hastanede kaldı

Tv100'de yer alan habere göre, hastanede kaldığı süre boyunca kedilerini çok özlediği söyleyen Aksu’nun, evindeki hayvanlarını yalnız bırakmak istemediği için bir an önce taburcu olmayı istediği ifade edildi. Aksu’nun yaklaşık 10 kedisi ve yaşlı bir köpeği bulunduğu, bu nedenle hastaneden çıkar çıkmaz evine dönmek istediği kaydedildi.