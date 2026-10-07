Yeniçağ Gazetesi
07 Ekim 2026 Çarşamba
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Aktüel Sezen Aksu’dan sevenlerini endişelendiren haber: 3 gün hastanede kaldı

Sezen Aksu’dan sevenlerini endişelendiren haber: 3 gün hastanede kaldı

Sezen Aksu’nun sağlık durumuyla ilgili gelişme sevenlerini endişelendirdi. Rahatsızlığı nedeniyle hastanede üç gün tedavi gören ve biyopsi yapılan usta sanatçının son durumu paylaşıldı.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Sezen Aksu’dan sevenlerini endişelendiren haber: 3 gün hastanede kaldı - Resim: 1

Sezen Aksu’nun sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişme sevenlerini üzdü.

1 8
Sezen Aksu’dan sevenlerini endişelendiren haber: 3 gün hastanede kaldı - Resim: 2

Rahatsızlanmasının ardından özel bir hastaneye başvuran usta sanatçıya biyopsi yapıldı. Üç gün hastanede kalan Aksu’nun yaklaşık iki hafta önce taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

2 8
Sezen Aksu’dan sevenlerini endişelendiren haber: 3 gün hastanede kaldı - Resim: 3

Türk müzik tarihinin simge isimlerinden Sezen Aksu'nun sağlık durumu son günlerde kamuoyunun dikkatini çekti. Türk pop müziğinin "Minik Serçe" lakaplı efsane sanatçısıyla ilgili gelişmeleri, TV8'de izleyiciyle buluşan "Gel Konuşalım" programı duyurdu.

3 8
Sezen Aksu’dan sevenlerini endişelendiren haber: 3 gün hastanede kaldı - Resim: 4

Programdaki iddialara göre rahatsızlanan usta sanatçı, Nişantaşı'nda yer alan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastanede kaldığı süre zarfında kendisine biyopsi işlemi uygulanan Aksu'nun, yaklaşık üç günlük bir tedavinin ardından taburcu edildiği aktarıldı.

4 8
Sezen Aksu’dan sevenlerini endişelendiren haber: 3 gün hastanede kaldı - Resim: 5

Kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastanede tutulduğu belirtilen Aksu’nun sağlık durumunun şu anda iyi olduğu belirtildi. Usta sanatçının yaklaşık iki hafta önce taburcu olarak evine döndüğü aktarıldı.

5 8
Sezen Aksu’dan sevenlerini endişelendiren haber: 3 gün hastanede kaldı - Resim: 6

Tv100'de yer alan habere göre, hastanede kaldığı süre boyunca kedilerini çok özlediği söyleyen Aksu’nun, evindeki hayvanlarını yalnız bırakmak istemediği için bir an önce taburcu olmayı istediği ifade edildi. Aksu’nun yaklaşık 10 kedisi ve yaşlı bir köpeği bulunduğu, bu nedenle hastaneden çıkar çıkmaz evine dönmek istediği kaydedildi.

6 8
Sezen Aksu’dan sevenlerini endişelendiren haber: 3 gün hastanede kaldı - Resim: 7

Programda ayrıca Sezen Aksu’nun İzmir’in Mordoğan bölgesinde yeni bir ev aldığı ve evin restorasyonu için 5 milyon lira harcadığı bilgisi paylaşıldı.

7 8
Sezen Aksu’dan sevenlerini endişelendiren haber: 3 gün hastanede kaldı - Resim: 8

Fakat usta sanatçının, kedilerini bırakmak istemediği için yapılan çalışmaları görmek amacıyla henüz yeni evine gitmediği belirtildi.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro