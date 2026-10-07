Sezen Aksu’nun sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişme sevenlerini üzdü.
Sezen Aksu’dan sevenlerini endişelendiren haber: 3 gün hastanede kaldı
Sezen Aksu’nun sağlık durumuyla ilgili gelişme sevenlerini endişelendirdi. Rahatsızlığı nedeniyle hastanede üç gün tedavi gören ve biyopsi yapılan usta sanatçının son durumu paylaşıldı.Kaynak: Diğer
Rahatsızlanmasının ardından özel bir hastaneye başvuran usta sanatçıya biyopsi yapıldı. Üç gün hastanede kalan Aksu’nun yaklaşık iki hafta önce taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Türk müzik tarihinin simge isimlerinden Sezen Aksu'nun sağlık durumu son günlerde kamuoyunun dikkatini çekti. Türk pop müziğinin "Minik Serçe" lakaplı efsane sanatçısıyla ilgili gelişmeleri, TV8'de izleyiciyle buluşan "Gel Konuşalım" programı duyurdu.
Programdaki iddialara göre rahatsızlanan usta sanatçı, Nişantaşı'nda yer alan özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastanede kaldığı süre zarfında kendisine biyopsi işlemi uygulanan Aksu'nun, yaklaşık üç günlük bir tedavinin ardından taburcu edildiği aktarıldı.
Kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastanede tutulduğu belirtilen Aksu’nun sağlık durumunun şu anda iyi olduğu belirtildi. Usta sanatçının yaklaşık iki hafta önce taburcu olarak evine döndüğü aktarıldı.
Tv100'de yer alan habere göre, hastanede kaldığı süre boyunca kedilerini çok özlediği söyleyen Aksu’nun, evindeki hayvanlarını yalnız bırakmak istemediği için bir an önce taburcu olmayı istediği ifade edildi. Aksu’nun yaklaşık 10 kedisi ve yaşlı bir köpeği bulunduğu, bu nedenle hastaneden çıkar çıkmaz evine dönmek istediği kaydedildi.
Programda ayrıca Sezen Aksu’nun İzmir’in Mordoğan bölgesinde yeni bir ev aldığı ve evin restorasyonu için 5 milyon lira harcadığı bilgisi paylaşıldı.
Fakat usta sanatçının, kedilerini bırakmak istemediği için yapılan çalışmaları görmek amacıyla henüz yeni evine gitmediği belirtildi.