Minik Serçe lakaplı usta sanatçının adı, bir süredir Bursa'da yaşayan 40 yaşındaki bir veteriner ile anılıyordu. Hayranlarını heyecanlandıran bu iddialar üzerine Sezen Aksu’nun avukatı Gökçe Kılıç Gülsaran bir basın açıklaması yayınladı.
Sezen Aksu'dan kalbini kaptırdığı iddialarına yanıt geldi
Türk müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, son günlerde magazin kulislerinde geniş yankı uyandıran yeni aşk iddialarına son noktayı koydu. Sanatçının avukatı aracılığıyla yapılan resmi açıklamada, 40 yaşındaki bir veteriner ile aşk yaşadığı yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğu vurgulandı.Derleyen: Hava Demir
Açıklamada, söz konusu haberlerin uydurma dedikodulardan ibaret olduğu belirtilirken, bu tür içeriklerin kamuoyunu yanlış yönlendirdiğine dikkat çekildi.
Avukat Gülsaran, doğru haber yapmanın bir gazetecilik etiği olduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Müvekkilim, teyit edilmemiş ve 'dediydim-dediydi' düzeyindeki gerçek dışı haberlerin, kamuoyunun doğru haber alma hakkının ihlali olduğu kanaatindedir."
Sezen Aksu’dan Esprili Mesaj: "Allah Da Onları Güldürsün"
Yanıtın en çok konuşulan kısmı ise Sezen Aksu’nun bizzat ilettiği mesaj oldu. Sanatçı, kendisi hakkında çıkan bu asılsız iddialara kızmak yerine her zamanki nüktedan tavrıyla yaklaştı.
Açıklamada, Aksu'nun, ülke gündemini oluşturacak çok daha hayati ve önemli meseleler varken bu tür asılsız aşk haberleriyle meşgul edilmeyi ciddiyetle eleştirdiği belirtildi. Sanatçının, enerjisini ve odağını gerçek gündemlere verilmesi gerektiği yönündeki hassasiyeti vurgulandı.
Avukat Gökçe Kılıç Gülsaran'ın açıklamasının tam metni şu şekilde:
Müvekkilim Sezen Aksu'nun (F.S. Yıldırım) 40 yaşında Bursalı bir veteriner ile aşk yaşadığı yolundaki haberler, uydurma dedikodulardan ibarettir.
Öncelikle doğru haber yapmak gazetecinin sorumluluğudur. Müvekkilim, bir taraftan kendisinin mutlu olmasının istenmesi sebebiyle bu tür haberlerin yapıldığını düşünmekle birlikte; teyit edilmemiş, 'dediydim-dediydi' düzeyindeki gerçek dışı haberlerin, kamuoyunun doğru haber alma hakkının ihlali ve dolayısıyla bir haksızlık olduğu kanaatindedir.
Kendisi; haber yapılacak ve ülke gündemini oluşturacak çok daha önemli konular olduğunu ciddiyetle önemsemektedir.
Haberi yapanlara, bu haber vesilesiyle insanlara hiç yoktan gülümseme fırsatı verdikleri için 'Allah da onları güldürsün' dileklerini ileterek; herkese neşesi bol, ümidi daim, gerçek gündemler temenni etmektedir.
Merak edenlerin bilgisine saygı ve sevgiyle sunulur…