Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Sezen Aksu, Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Eşref Rüya’ için özel bir şarkı besteledi. Sözleri tamamen Aksu’ya ait olan ‘Eşref Saati’, dizinin yaklaşan bölümünde ekranlara gelecek.

SEZEN AKSU’NUN DOKUNUŞU DİZİYİ TAÇLANDIRIYOR

Her bölümüyle geniş bir izleyici kitlesini ekran başına toplayan ‘Eşref Rüya’, bu kez müzik dünyasının ikonik ismiyle gündeme oturuyor. Dizinin yoğun duygusal hikayesi ve derin karakterleri, Sezen Aksu’nun kaleminden çıkan parçayla yeni bir duygusal katman kazanıyor. ‘Eşref Saati’, dizinin atmosferini en iyi yansıtan özel bestelerden biri olarak öne çıkıyor.

ŞARKININ MÜZİK VE VOKAL EKİBİ

Bestesi Aytuğ Yargıç tarafından hazırlanan ‘Eşref Saati’ni, güçlü yorumuyla Nazlı Bilginer Yengi seslendirdi. Duygusal derinliğiyle dikkat çeken eser, dizinin yeni bölümünde izleyiciyle buluşacak.TİMSB yapımı ‘Eşref Rüya’, yeni bölümleriyle her Çarşamba akşamı Kanal D’de yayınlanmaya devam ediyor.