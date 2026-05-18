Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Sezen Aksu ile Nazan Öncel, 1996 yılında yayımlanan “Erkekler de Yanar” şarkısını yeniden seslendirerek hayranlarını heyecanlandırmıştı. Kulislerde konuşulanlara göre bu ortak proje, dostluklarına zarar verdi.

Nazan Öncel, Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde verdiği konserde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sahnedeki performansı sırasında “Erkekler de Yanar” şarkısına geldiğinde Sezen Aksu hakkında üstü kapalı ifadeler kullanan sanatçı, seyircilerin dikkatini çekti.

Öncel’in konuşması sırasında yaptığı mimikler ve yaka silkme hareketi sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, ikili arasındaki gerilimin düet sonrası başladığı yönündeki iddialar yeniden alevlendi.