Sezen Aksu hatıra ormanı oluşturdu: O isimler hatıra ormanında yaşayacak

Aksu, 2023 yılında hayatını kaybeden Özkan Uğur için Konya'nın Soğucak bölgesinde 5 bin fidanlık, 2025'te vefat eden Sırrı Süreyya Önder için ise Gaziantep'in Yeniceli bölgesinde yine 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturulmasına destek verdi.