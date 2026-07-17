Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Sezen Aksu hatıra ormanı oluşturdu: O isimler hatıra ormanında yaşayacak

Sezen Aksu hatıra ormanı oluşturdu: O isimler hatıra ormanında yaşayacak

Sanatçı Sezen Aksu, yaşamını yitiren yakın dostları Özkan Uğur ve Sırrı Süreyya Önder'in anısını yaşatmak amacıyla TEMA Vakfı aracılığıyla iki ayrı hatıra ormanı oluşturdu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Sezen Aksu hatıra ormanı oluşturdu: O isimler hatıra ormanında yaşayacak - Resim: 1

Konya ve Gaziantep'te hayata geçirilen projeler kapsamında her biri 5 bin fidanlık alan oluşturuldu.

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Sezen Aksu hatıra ormanı oluşturdu: O isimler hatıra ormanında yaşayacak - Resim: 2

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Sezen Aksu, dostlarına olan vefasını doğaya katkı sağlayan anlamlı bir projeyle gösterdi.

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Sezen Aksu hatıra ormanı oluşturdu: O isimler hatıra ormanında yaşayacak - Resim: 3

Aksu, 2023 yılında hayatını kaybeden Özkan Uğur için Konya'nın Soğucak bölgesinde 5 bin fidanlık, 2025'te vefat eden Sırrı Süreyya Önder için ise Gaziantep'in Yeniceli bölgesinde yine 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturulmasına destek verdi.

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Sezen Aksu hatıra ormanı oluşturdu: O isimler hatıra ormanında yaşayacak - Resim: 4

DOSTLARININ ANISINI FİDANLARLA YAŞATIYOR

Sezen Aksu, uzun yıllardır kaybettiği dostlarının anısını yaşatmak için Orman Genel Müdürlüğü ile TEMA Vakfı iş birliğinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarına katkı sunuyor.

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Sezen Aksu hatıra ormanı oluşturdu: O isimler hatıra ormanında yaşayacak - Resim: 5

Sanatçı daha önce de Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç, Uzay Heparı, Aysel Gürel, Adile Naşit, Meral Okay, Attila Özdemiroğlu, Oğuz Aral, Yaşar Gaga, Egemen Bostancı ve Pakize Suda adına fidan bağışında bulunmuştu.

Aksu, son olarak Özkan Uğur ve Sırrı Süreyya Önder için oluşturulan hatıra ormanlarıyla bu anlamlı geleneğini sürdürdü.

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