Tokat’ın Zile ilçesinde bulunan tarihi Zile Kalesi, şiddetli yağışların etkisiyle kısmi çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Anadolu’nun tek dolgu kalesi olma özelliğini taşıyan yapının kuzeydoğu bölümündeki surlarda, son günlerde artan yağışların etkisiyle hasar oluştu. Surların bir kısmında meydana gelen çökme, bölgede endişeye yol açtı.

TARİHİ MİRAS RİSK ALTINDA

Tarihi kaynaklara göre kale, Julius Caesar’ın Zela Muharebesi sonrasında ünlü “Veni, vidi, vici” (Geldim, gördüm, yendim) sözlerini yazdığı yer olarak biliniyor. Bu yönüyle hem Türkiye hem de dünya tarihi açısından önemli bir simge kabul ediliyor.

CAN KAYBI YOK, İNCELEME BAŞLATILACAK

İlk belirlemelere göre olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Ancak kalede meydana gelen hasarın boyutunun yapılacak teknik incelemelerin ardından netleşeceği ifade edildi.

Yetkililerin, tarihi yapının korunması ve benzer risklerin önlenmesi amacıyla kısa sürede çalışma başlatması bekleniyor.