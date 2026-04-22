Yapım sürecine yakın kaynaklara göre Sweeney’nin yer aldığı sahne ilk etapta filmin açılış bölümlerine konumlandırılmıştı. Kurgu aşamasında, sahnenin hikâyenin akışıyla yeterince uyum sağlamadığı gerekçesiyle çıkarılmasına karar verildi. Bu nedenle izleyiciler, 1 Mayıs’ta vizyona girmesi planlanan filmde Sweeney’yi göremeyecek.

Entertainment Weekly tarafından paylaşılan bilgilere göre, yapım ekibi bu kararı almakta zorlandı ve oyuncunun projeye katkısından memnun kaldıklarını özellikle vurguladı. Sweeney’nin, filmde kendisini canlandırdığı ve yaklaşık üç dakikalık sahnede Emily Blunt’ın hayat verdiği Emily Charlton karakteri tarafından giydirildiği öğrenildi.

CAMEO SAHNESİ İZLEYİCİYLE BULUŞMAYACAK

Oyuncunun projede yer aldığı ilk olarak ağustos ayında New York’ta yapılan çekimler sırasında görüntülenmesiyle ortaya çıkmıştı. Son kurgu kararıyla bu sürpriz cameo sahnesi izleyiciyle buluşamayacak.