Sektör kaynaklarına göre özellikle Miranda Priestly karakterine yeniden hayat veren Meryl Streep’in çok daha yüksek bir ücret talep edebileceği, ancak ekip içindeki maaş dengesini korumak adına daha düşük bir rakama onay verdiği ifade edildi.

Başrol oyuncularının kazancı yalnızca sabit ücretle sınırlı kalmayacak. Filmin dünya genelindeki gişe başarısına göre üç yıldızın ek primler alacağı ve bu rakamın kişi başı 20 milyon dolara kadar çıkabileceği iddia ediliyor.

2006 yılında vizyona giren ilk film, 40 milyon dolarlık bütçesine karşılık 326,5 milyon dolar hasılat elde ederek büyük bir başarı yakalamıştı. Yaklaşık 100 milyon dolarlık bütçeyle hazırlanan devam filmi ise şimdiden sinema dünyasının en çok konuşulan yapımları arasında yer alıyor.

Hikâyede, Miranda Priestly ve Andy Sachs karakterleri bu kez dijital medya çağında zor günler geçiren Runway dergisini yeniden zirveye taşımaya çalışıyor. Moda dünyasının perde arkasını yeniden beyaz perdeye taşıyacak film, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.