İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği veren şüpheli Şeyma Subaşı'nın tahlil sonuçları çıktı.

Subaşı'nın Adli Tıp Kurumu'nca alınan örneklerde 'kokain' maddesi pozitif çıktı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Şeyma Subaşı hakkında 18 Aralık'ta yakalama kararı çıkarılmıştı.

ABD'den Türkiye’ye dönen Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanı’nda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Ekibi tarafından gözaltına alınmıştı.

Subaşı, savcılık ifadesinin ardından ‘yurtdışına çıkış yasağı’ adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.