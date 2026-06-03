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Bir dönem uyuşturucu soruşturması kapsamında gündeme gelen ve yapılan testlerde pozitif çıkmasının ardından Subaşı, o süreçte kamuoyuyla paylaştığı açıklamada hayatını sorguladığını ve manevi bir dönüşüm yaşadığını ifade etmişti.

Soruşturma döneminde yurt dışında bulunan ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkarılmış, daha sonra Türkiye'ye dönüşünde havalimanında ilgili ekipler tarafından işlemleri gerçekleştirilmişti.

Yaşananların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sorumluluk aldığını belirten Subaşı, içinde bulunduğu dönemi "kendini yeniden keşfetme ve arınma süreci" olarak tanımlamıştı.

Son paylaşımıyla yeniden gündem olan Subaşı, manevi duygularını ön plana çıkaran ifadeler kullandı.

Paylaşımında, "Yine ağladım. Korkudan değil, cennet için de değil. Bir gün Allah'ı görebilme ihtimalini düşünürken... Bazı duygular anlatılamıyor, sadece hissediliyor" sözlerine yer veren Subaşı'nın mesajı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.