İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı, Amerika dönüşü İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Subaşı, uyuşturucu testi için Adli Tıp Kurumu'na götürülmüş ve "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ!

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığına göre, test sonuçları henüz açıklanmayan Şeyma Subaşı uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti.