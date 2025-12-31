İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonlarda Habertürk televizyonunun eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı.

Operasyonda adı geçen ve yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Amerika'dan Türkiye'ye geldi.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Havalimanı'na inen Şeyma Subaşı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik şube ekibi tarafından gözaltına alındı.

İFADESİ TAMAMLANDI

Şeyma Subaşı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ifade verecekti. Burak Doğan'ın iddiasına göre Şeyma Subaşı'nın savcılık açıklaması tamamlandı.

SERBEST BIRAKILDI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında savcılık kararını verdi. Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.