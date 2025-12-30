İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonlarda Habertürk televizyonunun eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı.

Operasyonda adı geçen ve yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Amerika'dan Türkiye'ye geldi.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Havalimanı'na inen Şeyma Subaşı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik şube ekibi tarafından gözaltına alındı.

İFADE VERECEK

Şeyma Subaşı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Subaşı'nın savcılığa ifade verme işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.