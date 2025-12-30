İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı ünlü isimler hakkında gözaltı kararı verilmişti. Operasyonlarda Habertürk televizyonunun eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy tutuklanmıştı.

Şeyma Subaşı gözaltına alınmıştı: İfade verecek - Resim : 1

Operasyonda adı geçen ve yurt dışında olduğu için hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, Amerika'dan Türkiye'ye geldi.

Şeyma Subaşı gözaltına alınmıştı: İfade verecek - Resim : 2

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Havalimanı'na inen Şeyma Subaşı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik şube ekibi tarafından gözaltına alındı.

Şeyma Subaşı gözaltına alınmıştı: İfade verecek - Resim : 3

İFADE VERECEK

Şeyma Subaşı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Subaşı'nın savcılığa ifade verme işlemlerinin önümüzdeki dakikalarda başlayacağı öğrenildi.

Şeyma Subaşı gözaltına alınmıştı: İfade verecek - Resim : 4