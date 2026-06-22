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Kaynak: DHA

Yangın saat 08.30 sıralarında İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi'nde seyir halindeki yolcu minibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Minibüs şofürü, aracını tamir ettirmek için servise götürdüğü sırada çıkan dumanları görerek araçtan indi.Kısa sürede büyüyen yangın aracın tamamını sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri yangın nedeniyle caddede güvenlik önlemi alarak, trafiği bir süre durdurdu.

Yangın nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken itfaiye ekipleri ise, minibüsteki yangına müdahale etti.

PATLAMALAR YAŞANDI

Yangın anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangın sırasında patlamalar yaşandığı duyuluyor. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı yangında minibüs demir yığınına dönerken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.