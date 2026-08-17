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Kaynak: İHA

Yangın, Antakya-İskenderun yolu Belen ilçesi Kıcı mevkiinde oldu. Seyir halindeyken yanmaya başlayan tırda alevleri fark eden sürücü, aracı kontrollü şekilde park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında tır kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.