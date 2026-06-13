Kaynak: İHA

Edinilen bilgilere göre, Tahsin Türk (49) yönetimindeki 06 DSS 724 plakalı cam madeni yüklü tır, Karabük’ün Eflani ilçesinden Ankara istikametine seyir halindeyken Eskipazar ilçesi Çayköy mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

PATLAMA SESİYLE FARK ETTİ

Tünelden çıktıktan kısa süre sonra araçtan gelen patlama sesini duyan sürücü, tırı güvenli bir noktaya çekmek için yol kenarında durdu. Sürücünün araçtan inmesinin ardından motor bölümünden yükselen alevler kısa sürede tüm kabini sardı.

İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen tırın kupasındaki yangını kontrol altına alarak söndürdü.

CAN KAYBI YOK, HASAR BÜYÜK

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tırın kabin kısmında büyük çapta maddi hasar oluştu.

“KENDİMİ ZOR DIŞARI ATTIM”

Yaşadığı korku dolu anları anlatan sürücü Tahsin Türk, “Tünelde bir anda bir ses duydum. Bunun üzerine durmak için müsait bir yer aradım. Tünelden çıktıktan birkaç yüz metre sonra aracı güvenli şekilde yol kenarına çektim. Durur durmaz motor kısmından bir anda alev aldı. Ben de kendimi araçtan zor dışarı attım. Elimden yapacak bir şey gelmedi.” ifadelerini kullandı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.