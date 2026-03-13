Yapılan uyarılara rağmen trafik kazaları engellenemiyor. Kaza Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçesine bağlı Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin arka tekerleğinin aniden fırlaması sonucu otomobil kontrolden çıkarak refüje girdi. Otomobildeki iki kişi yaralandı. E.D. idaresindeki aracın arka tekerleğinin aniden fırlaması sonrası araç kontrolden çıkarak refüje girdi.
Kazada sürücünün yanında bulunan G.A. yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlatıldı.