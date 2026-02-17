Mardin’in Artuklu ilçesinde seyir halinde bulunan bir otomobil, alev alarak yandı. Olay, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesi merkez Yalım Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 P 4478 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz tespit edilemeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü, kullandığı aracı yol kenarına çekerek uzaklaştı.

TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ SAĞLANDI

İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araç kullanılamaz hale geldi. Bölgede trafik akışı ise bir süre kontrollü olarak sağlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı duyuruldu.