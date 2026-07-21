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Kaynak: İHA

Olay, Bursa’nın Nilüfer ilçesi sınırlarından geçen Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, yolculuk esnasında otomobilin henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Alevler tüm aracı kapladı. Durumu fark eden araç sürücüsü, otomobili hızla emniyet şeridine çekip araçtan atlayarak canını kurtardı.

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede emniyet ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Lüks otomobilin tamamen küle döndüğü ve kullanılamaz duruma geldiği görüldü.

Ekipler yangının çıkış kaynağını tespit etmek amacıyla tahkikat başlattı.