Kaynak: DHA

Yangın, saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu, Çobançeşme kavşağında seyir halindeki otomobilde çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 MER 584 plakalı otomobil seyir halindeyken, motor kısmından bir anda alevler yükseldi. Sürücü hemen otomobili durdurarak kendini dışarı attı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm aracı sardı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale etti. Polis ekipleri de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için araçların geçişini kontrollü şekilde sağladı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçta çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobil tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Otomobil çekici ile yoldan kaldırılırken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.(DHA)