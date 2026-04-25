Muş'ta, merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki Aydıngün Köyü yakınlarında seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Köyden kent merkezine doğru ilerleyen araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Durumu fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekti. Araçta bulunan 5 kişi, kendilerini son anda dışarı atarak kurtuldu. Otomobil kısa sürede alev topuna döndü.

İhbar üzerine bölgeye Serinova Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.